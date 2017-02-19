Gürkan’ın ölümü üzüntü yarattı

Nadire Bahadi

Ülke halkı dün sabah kötü bir güne uyandı.

Girne – Lefkoşa anayolunda dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında trafiğe bir kurban daha verildi.

Feci trafik kazasında Girne’nin tanınmış avukatlarından,39 yaşındaki Akan Gürkan hayatını kaybetti.

Gürkan’ın Girne’den Lefkoşa’ya doğru giderken kullandığı LK 700 plakalı aracın kontrolünü kaybettiği, önce orta refüje çarparak takla attığı ardından karşı şeride geçerek araçtan savrulduğu bildirildi.

Dün 9:15 sıralarında yaşanan feci kazada 39 yaşındaki avukat Gürkan kaza anında yaşamını yitirdi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Gürkan’ın aşırı sürat nedeni ile kaza yaptığı ve emniyet kemerinin takılı olmaması sebebi ile araçtan savrulduğu öğrenildi.

Gürkan bugün öğle namazının ardından Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Araçtan savruldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza Girne- Lefkoşa Anayolu’nun 15- 16’ıncı kilometreleri arasında meydana geldi. Girne’de yaşayan Gürkan’ın, yönetimindeki LK 700 plakalı araç ile Girne’den Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada LK 700 plakalı aracının kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Önce orta refüje çarpan aracın takla atıp ardından karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Akan Gürkan kaza sırasında araçtan fırlayarak asfalt yola savruldu.

Araç metrelerce önce kontrolsüz kaldı

Lefkoşa’ya doğru giden avukat Gürkan’ın aşırı sürat nedeni ile kaza yaptığı öğrenildi.

Gürkan’ın Lavinium Sitesi önünde kullandığı LK 700 plakalı aracın kontrolünü kaybettiği ve aracın kazanın yaşandığı yerden yaklaşık 300 metre geriden yolda kontrolsüz şekilde ilerlediği edinilen bilgiler arasında.

Çarpmanın etkisi ile araçtan fırlayarak asfalt yola savrulan Akan Gürkan’ın seyir halinde olduğu sırada emniyet kemerinin de takılı olmadığı anlaşıldı.

Polis soruşturma başlattı

Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından yerde yatan Gürkan’a müdahale edilmek istendiğinde ise yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Kaza ile ilgili gerekli incelemeleri yapan polis, soruşturma başlattı.

Kaza nedeni ile Girne- Lefkoşa anayolunun Lefkoşa’ya giden şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Trafiğin açılmasını bekleyen araçlardan kilometrelerce kuyruk oluştu.

Gürkan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere polis ambulansı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kullanılmaz hale gelen aracın yoldan çekilmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Gürkan’ın ölümü üzüntü yarattı

Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından 39 yaşındaki avukat Akan Gürkan’ın acı haberini alan ailesi ve sevenleri üzüntüye boğuldu.

Kaza haberini alan bazı aile fertleri kaza yerine koşarken, bazı yakınlar ise hastaneye akın etti.

Kaza yerine giden aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Avukatlığının yanı sıra Kıbrıs Türk Barolar Birliği Baro Konsey Üyesi Girne Mahalli Baro Temsilcisi olan Akan Gürkan geride gözü yaşlı 2 çocuk ve acılı bir eş bıraktı.

Bugün toprağa verilecek

Beklenmedik ölümü ile Necat ve Gürkan ailelerini üzüntüye boğan Akan Gürkan bugün Lefkoşa’da öğle namazına müteakip düzenlenecek olan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Barolar Birliği Konsey Üyesi Avukat Akan Gürkan için yarın saat 11.00’de Yüksek Mahkemede tören düzenleneceği de duyuruldu.