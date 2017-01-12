Tarihi Kıbrıs zirvesinin sürdüğü İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı düzenledi.Kaynak: Guterres: "Sağlam bir çözüm için çalışıyoruz"

Fezile Atüf Öksüz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ın, 2017’nin başında umudun sembolü olacağına inanç belirtti.

Müzakerelerde inanılmaz ilerleme edildiğini kaydeden Guterres, liderleri, 20 aydır sürdürdükleri müzakerelerde ortaya koydukları cesaret ve kararlılıktan dolayı kutladı.

“Çözümlerde mucize bekleyemeyiz. Hızlı bir çözüm peşinde değiliz” diyen BM Genel Sekreteri Guterres, adadaki iki toplum için somut ve kalıcı bir çözümün peşinde olduklarını, bu hedefe ulaşmak için de gerekli olduğu kadar çalışacaklarını vurguladı.

Antonio Guterres, Cenevre’de devam eden Uluslararası Kıbrıs Konferansı’na verilen arada düzenlediği basın toplantısında, konferans ve süreç hakkında bilgi verdi.

Guterres’e, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de eşlik etti.