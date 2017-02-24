Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “kendisini Kıbrıs’taki iki tarafın hizmetine adamaya hazır olduğunu söylediği” haber verildi.

Haravgi gazetesi “Guterres Yardıma Hazır” başlıklı haberine göre, Guterres, Avrupa’daki anlaşmazlıklar konusunda BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen bir açık oturum sırasında yaptığı konuşmada “BM ve şahsen kendisinin, Kıbrıs sorununun herkes tarafından kabul edilecek çözüm arayışının desteklenmesi amacıyla, garantör güçler ve iki Kıbrıs toplumunun emrine amade olduklarını” söyledi.

Gazeteye göre, Guterres, burada yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır süren Kıbrıs meselesinde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için, Avrupa’da, aralarında müzakerelerin de dahil olduğu birtakım barış çabalarına öncülük ettiklerini” söyledi.

Gazete, toplantıda 44 kişinin söz aldığını ve bunlardan 18’inin Kıbrıs sorununa değindiğini aktardı.

Gazeteye göre, Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ise konuşmasında, Kıbrıs’taki iki toplum liderinin çabasının Kıbrıs sorununu çözüme daha yakın hale getirdiğini ve AB’nin de özel bir rol oynaması gerektiğini çünkü gelecekteki Birleşik Kıbrıs’ın, AB üyesi olacağını ifade etti.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuşmasında, Kıbrıs’taki liderlerin, ABD’nin de güçlü bir şekilde desteklediği bir çözüme ulaşılması amacıyla, adanın uzun süreli bölünmesine son vermek için çalıştıklarını söyledi.

Gazeteye göre, Rusya Federasyonu Daimi Temsilci Yardımcısı, Büyükelçi Pietr Ilichev ise konuşmasında Rusya’nın “Kıbrıs’taki” tezinin değişmediğini söyledi ve devamla “Rusya, garantiler ve güvenlik konusunda en iyi şeyin, farklı ülkelerin değil, BM Güvenlik Konseyi’nin garantileri olduğunu düşünüyor” ifadesini kullandı.

BM’deki Fransız Daimi Temsilci Francois Delattre ise konuşmasında Kıbrıs sorununu “rahatsız edici” bir mesele olarak nitelendirerek, yaşayabilir bir çözüm bulunması için geride yapacak çok şey olduğunu söyledi.

Gazeteye göre Mısır’ın BM Daimi Temsilcisi Amr Abdellatif Aboulatta ise konuşmasında, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi ile ilgili kararları ve BM tüzüğü uyarınca, kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

BM’deki Rum Temsilci Mihalis Mavros ise konuşmasında, Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi ilgili kararları ve AB müktesebatı uyarınca, barışçıl ve yaşayabilir bir çözüm bulunması yönünde gösterilen çabalar için, Rum kesiminin Güvenlik Konseyi ve Genel Sekretere yönelik içten memnuniyetini yineledi.

Devam eden müzakere sürecinin, kritik bir dönemece ulaştığını ifade eden Mavros, Kıbrıs için BM Genel Sekreteri himayesinde bir konferans toplanmasının, sürecin tümü açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Gazeteye göre, Mavros, çabaların sonuç vermesi için müdahil tüm tarafların gereken derecede kararlılık ve siyasi iradeyi göstermelerini umduğunu da sözlerine ekledi.

Haber, Alithia gazetesinde, “Guterres: İki Toplumun Emrindeyiz”, Fileleftheros gazetesinde “Farklı Ülkelerden Değil BM Güvenlik Konseyinden Garantiler”, Simerini’de ise “Genel Sekreter Çabalarını Sürdürecek- Guterres Engellerin Aşılmasını Umduğunu Söyledi” başlıklarıyla yer aldı.

GUTERRES-KORNİLİU GÖRÜŞMESİ VE KORNİLİU’NUN AÇIKLAMASI

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi “Guterres Gereken Zamanda Müdahil Olmaya Hazır” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin BM’deki yeni Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun geçtiğimiz Çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e güven mektubunu sunduğunu anımsattı ve Korniliu’nun gazeteye yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre Korniliu, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle üzeri Guterres ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununu ve meseleyle ilgili hassasiyetleri çok iyi bildiğinin göründüğünü” söyledi.

Gazeteye göre, Korniliu açıklamasında ayrıca “Genel Sekreterin gelişmeleri takip ettiğini, sürecin ilerlemesi için üç garantör dahil olmak üzere, her tarafın ayrı ayrı sahip olduğu sorumluluğun farkında olduğunu ve gereken zamanda müdahale etmeye hazır olduğunu” söyledi.

Gazete, güven mektubunu sunan Korniliu’nun, Guterres’e Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in selamlarını ileterek, kendisine Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik şahsi müdahalesi ile Kıbrıs’la ilgili istikrarlı ve sürekli ilgisinden ötürü teşekkür ettiğini de aktardı.

Korniliu’nun, Guterres’in Kıbrıs’la ilgili geçtiğimiz Ocak ayında yapılan Cenevre konferansına katılmasından özel bir şekilde bahsettiğini de yazan gazete, görüşmede müzakere sürecinin mevcut aşamasına de değinildiğini ve Korniliu’nun Rum kesiminin mevcut gelişmelerle ilgili tezleri konusunda Guterres’i bilgilendirdiğini belirtti.

Gazeteye göre, Guterres ise Korniliu’ya, Kıbrıs sorununa ortak kabul edilebilir ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Haberde, “Guterres’in sorunun nasıl meydana geldiğini ve müzakerelerin neden ilerlemediğini anlayıp anlamadığının” kendisine sorulması üzerine ise Korniliu’nun, “evet (Genel Sekreterin) şu an Kıbrıs’ta neler olduğunu anladığı görülüyor. BM Genel Sekreteri konferanstan söz etmedi, çünkü şu an öncelik müzakere masasına dönülmesi ve sürecin yeniden başlamasıdır” ifadeleri kullandığı kaydedildi.

Gazeteye göre, “Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le konuşmayı istediğine dair istek belirtip belirtmediği” sorusuna ise Korniliu, “Anastasiadis’in gerektiği zaman Genel Sekreterle konuştuğunu” sözlerine ekledi.

ABD VE FRANSA’NIN AÇIKLAMALARI

Gazeteye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıs sorununda kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için, bunun yıllardır en iyi fırsat olduğuna hala daha inanmakta olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, dün yapılması planlanan liderler görüşmesinin iptal edilmesini yorumlamaktan kaçındığını yazan gazete, ABD’li yetkilinin, ABD’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcılığına vekâlet eden John Heffern’in geçtiğimiz hafta Münih’te BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmenin içeriğine değindiğini de aktardı.

Gazeteye göre, ABD’li yetkili, Heffern’in Eide’ye “Amerika’nın müzakere sürecine yönelik sürekli desteğini ilettiğini” aktardı.

Gazete “Paris’ten de Müzakereler İçin Mesaj” başlıklı haberinde, Fransa Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü’nün, yaptığı açıklamada “dün yapılması planlanan liderler görüşmesinin iptal edilmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü belirterek, Fransa’nın yeniden birleşme hedefine varılması için iki tarafı desteklediğini söylediğini” iletti.