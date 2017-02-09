Guterres yarın Türkiye'ye gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki günlük çalışma ziyareti için yarın Türkiye'ye gidecek.

AA’nın Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Türkiye ve BM arasındaki iş birliği ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı ziyarette, Kıbrıs ile Ortadoğu'daki gelişmeler ve insani durum başta olmak üzere, güncel uluslararası ve bölgesel konular üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.