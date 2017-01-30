Guterres'den batılı devletlere Afrika örneği

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyadaki gelişmiş ülkelerin bile sınırlarını mültecilere kapattığı bir dönemde Afrika'nın sınırları, korunmaya muhtaç insanlar için açık duruyor" dedi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi’nde konuşan Guterres, Afrika Birliğinin kıtadaki barış ve huzuru sağlamak için çalıştığını belirterek, "BM, sizin partneriniz olmaktan gurur duyuyor. BM barış gücündeki birliklerin çoğunluğunu Afrika'dan gelen askerler oluşturuyor ve ayrıca Afrika, en fazla mülteciyi barındıran yerlerden biri." ifadesini kullandı.

"Dünyadaki gelişmiş ülkelerin bile sınırlarını mültecilere kapattığı bir dönemde Afrika'nın sınırları, korunmaya muhtaç insanlar için açık duruyor" diyen Guterres, zirveye Afrika insanıyla çalışmak, Afrika insanını dinlemek ve ondan bir şeyler öğrenmek için katıldığını söyledi.

Afrika Birliğinin, 2030 ve 2063 için belirlediği kalkınma hedeflerine BM'nin daha fazla destek vereceğini dile getiren Guterres, kıtadaki barış ve güvenliğin sağlanması için en ön safta olacaklarını vurguladı.

Guterres, "Aşırı şiddetten kaçınmak ve çatışmalara son verebilmek için birbirimize yardım etmeliyiz. Terörizmle savaşın en iyi yolu, sürdürülebilir kalkınmadır" değerlendirmesinde bulundu.

"AFRİKA'DA 200 MİLYONLUK GENÇ NÜFUS VAR"

Guterres'ten önce açılış konuşmasını yapan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma, 2016'daki seçim yarışlarının başarıyla sonlandığı Zambiya, Gambiya ve Gana gibi ülkelerin liderlerine teşekkür etti.

Afrika'daki kadınların ve kız çocuklarının hayat koşullarının iyileştirilmesi için atılacak adımlara dikkati çeken Zuma, “Bir ülke çocukları olmadan geleceğe yürüyemez, ilerleyemez. Afrika'da 200 milyonluk genç nüfus var. Kıtanın bu genç nüfusu akademik alanda ve iş sektöründe entegre ederek değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Zuma, Afrika Birliğine üye ülkeler arasında vizesiz geçişi sağlaması planlanan "Afrika Pasaportu" projesine de değinerek, birçok ülkede "kapıda vize" uygulamasına başlandığını bildirdi.

Öte yandan zirvede, Afrika Birliğinin dönem başkanı da seçildi. En fazla oyu alan Gine Devlet Başkanı Alpha Conde başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Çad Devlet Başkanı İdriss Deby'den koltuğu devralan Conde, 1 yıl süresince Afrika Birliği Dönem Başkanı olacak.