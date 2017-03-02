Güvenir, kitabını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’e sundu

“Dr. Fazıl Küçük Vakfı” Müdürü, Yazar Osman Güvenir, “Dr. Fazıl Küçük’le Geçen Günlerim-Bir Lideri Anlatıyorum” isimli kitabını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Güvenir’i kabulünde yaptığı konuşmada, toplum lideri Merhum Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna verdiği mücadelenin önemi ve değerinin, gelecek nesillerce de bilinmesi ve unutulmaması için, böylesi eserlerin önemli olduğunu vurguladı.

Dürüst, Kıbrıs Türk halkına bu eseri kazandıran Güvenir’e teşekkür etti.