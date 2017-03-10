Güvenlier: "Ataben, Küçükbaş Hayvan Üreticilerini dışlıyor"

Küçükbaş Hayvan Üreticiler ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, Veteriner Dairesi Müdürü’nün birliğe karşı dışlayıcı tutum takındığını savunarak, buna karşı mücadele etmek zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Güvenlier yaptığı yazılı açıklamada, birliğin kuruluş gününden bugüne küçükbaş üreticilerinin sesi, haklarının savunucusu olduğunu, küçükbaş üreticisine verilen önemi artırdığını ve üreten kesimin yanında bir sivil toplum örgütü olduğunu kaydetti.

9 Mart’ta Veteriner Dairesi ile Hayvancılar Birliği’nin, Erdemli köyünde AB tarafından finanse edilen “Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi” hakkında bölgesel üretici bilgilendirme toplantısı düzenlediğini hatırlatan Güvenlier, birliğin kasıtlı olarak bu toplantı hakkında bilgilendirilmediğini ve Veteriner Dairesi tarafından toplantıya katılmasına yönelik çağrı yapılmadığını iddia etti.

Veteriner Dairesi Müdürü'nü, birlik ve üyelerini yok saymakla suçlayan Güvenlier, müdürü “gerçekleştirdiği bu keyfi ve dışlayıcı toplantıdan ötürü”, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu da “bunlara seyirci kaldığı” gerekçesiyle kınadıklarını ifade etti.

Güvenlier, “Birliğimizin itibarı ve menfaatine aykırı bir davranış içinde olanlar bilsin ki bu son uyarımızdır. Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben üyelerimize ve birliğimize aynı tutumu sergilemeye devam ederse müdürü olduğu Dairede en ağır eylemi gerçekleştireceğimize yönelik karar aldığımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.