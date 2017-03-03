Güvenlier: "Kaçağın önüne geçilmeli"

Eniz Orakcıoğlu

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, Yeni Bakış’a KKTC’de bu sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Küçükbaş hayvancılığında en büyük sorunlardan birinin fiyatların kasapların belirlemesi olduğunun altını çizen Güvenlier, “Kasaplar bizlerden kuzunun okkasını 18 TL’ye alıyor bunu kiloya vurduğumuz da 14 TL kilosu eder. Ama tüketiciye kasapların sattığı kilo fiyatı 40 TL civarındadır. Kesilmiş bir hayvan kasap tarafından karkas edildiğinde de kasaba 28 TL’ye mal olur. Devletin bu konuda artık elini taşın altına koyup kombina (mezbaha) sistemine geçmesi şarttır” dedi.

Güvenlier, KKTC’ye ciddi anlamda kaçak et girdiğine dikkat çekerek, kaçağı önlemek adına öneride bulundu. Güvenlier, “Hayvanların veteriner kontrolünde ülkemizde bulunan 2 mezbahada toplanıp

kasaplara tek elden dağılmalı. Artık kasap ve üretici arasındaki ilişki kopmalıdır” diye konuştu.

“Üreticinin genel anlamdaki sorunu ise ülkede bir master planın olmamasıdır” diyen Güvenlier, “Üreticinin şu an ülkede bir tanımı yoktur. Gerek küçükbaş, gerek çiftçilik gerekse büyükbaşta üreticinin tanımı yapılmalıdır, yoksa küçükbaş hayvancı ayakta kalamaz” şeklinde konuştu.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, küçükbaş hayvan üretiminde yaşanan sıkıntıları, zorlukları Yenibakış’a anlattı.

“Halen sütün kilo birim fiyatı belirlenmedi”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, Küçükbaş hayvan üreticilerinin en büyük sorunlarından birinin 2017 Mart ayına gelinmesine rağmen halen daha sütün kilo birim fiyatının Süt Kurumu tarafından belirlenmemesi olduğunu söyleyerek, “Bahsedilen fiyatlar farklı, bizlere ödenen fiyatlar farklıdır. Koyun sütü için 2016’da bahsedilen ve hesapta belirlenen fiyat kilo başına 2,50 TL, keçi sütü içinse 2,60 TL’dir. Şu an ise devletin açıkladığı 2,20 TL ödediği ise 1,80 TL’dir” şeklinde konuştu.

“2016’nin teşviklerini tam anlamı ile alamadık”

Sütün pazarlanmasında sıkıntılar yaşandığını belirten Güvenlier, “Şu anda az miktarda süt olduğu için sütün hepsini Devlet Süt Kurumu almaktadır. Ama bizi endişelendiren, yani korkutan gelecek ay artacak süt imalatının nasıl be ne şartlarda alınabileceğidir. İmalatçıyı inek sütü daha çok kurtardığı için imalatçı İnek sütünü tercih ediyor ve hellim ile peyniri de inek sütünden yapıyor. Çünkü inek sütü daha ucuza mal oluyor. İnekçiler verdikleri her litre sütün parasını almaktadır ama biz küçükbaş hayvan üreticileri halen 2016’nin teşviklerini tam anlamı ile alamadık” diye konuştu.

“Hibe edilen arpa yeterli değildir”

Güvenlier, sözlerine şu şekilde devam etti; “Kulak numarasından dolayı devletten doğrudan gelir desteği almaktayız. Senede 2 defa aldığımız teşvikler vardır ve biz küçükbaş hayvan üreticileri halen bugün 2016’nın teşviklerini tam anlamı ile alamadık. Bunun yanında Bakanlık geçen yıl ki kuraklığı göz önünde bulundurarak üreticiye 2 kez arpa yardımında bulundu, yani üreticiye arpa hibe etti. Ama küçükbaş üreticinin şu anda yem maliyeti kilo başına 1 TL’dir buna kullanılan saman ve suyu da eklersek maliyet 1,30-1,40 TL’yi bulmaktadır. Örneğin yüz hayvanı olan bir hayvancı günlük 150 TL yem maliyeti ödemektedir ki bu tutar sadece anaçların maliyetidir. Bu tutara yavru yemini de katarsak toplam günlük maliyet 250 TL’yi bulmaktadır. Kısacası yılda 2 kez kuraklık anlamında verilen arpa düşünceli bir davranıştır ama yeterli değildir.”

“Oğlak ve kuzu fiyatlarını kasapların belirliyor”

Küçükbaş hayvancılığında en büyük sorunlardan birinin de kuzu ve oğlak fiyatlarını kasapların belirlemesi olduğunun altını çizen Güvenlier, “Bu konuda hükümetle görüşmelerimizi yapmamıza rağmen sorunun önüne geçilmiş değil. Kasap bizden okkayla hayvan almaktadır ve fiyatı da kendileri belirlemektedir. Kasap bizlerden kuzunun okkasını 18 TL’ye alıyor bunu kiloya vurduğumuz da 14 TL kilosu eder. Ama tüketiciye kasapların sattığı kilo fiyatı 40 TL civarındadır. Kesilmiş bir hayvan kasap tarafından karkas edildiğinde de kasaba 28 TL’ye mal olur. Devletin bu konuda artık elini taşın altına koyup kombina (mezbaha) sistemine geçmesi şarttır. Bu sistem tüketicinin kaliteli, sağlıklı et yemesini sağlayacak ve kaçak etin ülkeye girişi önlenir. Önlem, Devlet tarafından belirlenen tek fiyat ve kombinalar da kesilen hayvanlar oradan da kasaplara dağıtılmasıdır” dedi.

“Kaçağın önüne geçilmeli”

Ülkemize giren ciddi anlamda kaçak et olduğunu vurgulayan Güvenlier, “Hayvan kesimlerinin 2 kombinada (mezbahada) toplanması gereklidir. Kaçak hayvan etinin önüne ancak böyle geçilir. Veteriner kontrolünde 2 mezbahanın yapacağı çalışmalarla kaçağın önüne geçilir. Hayvan işlenerek veteriner kontrolünde mezbahaya gider oradan da kasaplara dağılır. Kaldı ki devlet kaçağın önüne geçmek için uğraşmamaktadır, şu sıralar ülkeye kaçak et girişi azaldıysa bu da Euro’nun yükselişinden kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Küçükbaş üretimde çok geri kalmıştır”

Güvenlier, Avrupa Birliği hellim tescilinin kapıda olduğunu söyleyerek, “Bu noktada küçükbaşın önemi oldukça yüksek olmakla birlikte, AB hellimin yüzde 51 keçi ve koyun sütü, geri kalanının ise inek sütü kullanılarak yapılmasını gerektiğini öngörüyor. Bu aşamaya gelindiğinde ise devlet büyükbaş hayvan üreticilerinin teşvikler ve hibelerden faydalanmasını sağladığı için ve aynı olanakları küçükbaş hayvan üreticilerine sağlamadıkları için küçükbaş maalesef üretimde çok gerilerde kalmıştır. Rum tarafı hellimin coğrafik tescilinden sonra belirlenen standartları yaratmak için çalışmalarını hızla sürdürürken, bizim hükümetimiz bu konuda çalışmalar yapmamaktadır” şeklinde konuştu.

“Mastır plan şart”

“Üreticinin genel anlamdaki sorunu ise ülkede bir master planın olmamasıdır” diyen Güvenlier, “Üreticinin şu an ülkede bir tanımı yoktur. Gerek küçükbaş, gerek çiftçilik gerekse büyükbaşta üreticinin tanımı yapılmalıdır, yoksa küçükbaş hayvancı ayakta kalamaz. Bunun yanında hayvan üreticisine yıllarca atıl bırakılmıştır, gerçek anlamda üreticilik yapan kişilere sosyal hakları bile verilmemiştir” dedi.