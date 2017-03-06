Güvensizlik Önergesi yarın görüşülecek

Rahme Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Ana muhalefet CTP’nin hükümet aleyhine geçen perşembe sunduğu güvensizlik önergesi bugün milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Önergenin dikkate alınıp alınmaması yarın toplanacak Genel Kurul’da oylanacak.

Dikkate alınması reddedilirse süreç bitecek. Kabul edilirse, Danışma Kurulu önerge için görüşme günü belirleyecek. Genel Kurul’da görüşüldükten bir tam gün sonra da oylanacak. Oylamada Güvensizlik Önergesi’nin kabulü için 26 oy gerekiyor.

Erken seçim tartışmalarının yapıldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Harita Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülerek kabul edildi.

Başbakanlık Hukuk Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Komiteden geri çekildiğine ilişkin tezkeresi okundu.

GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ

Toplantıda daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisine bağlı bazı milletvekilleri Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekilleri ile Bağımsız Lefkoşa milletvekili Mehmet Çakıcı’nın birlikte sundukları Başbakan Hüseyin Özgürgün ve hükümeti hakkında güvensizlik önergesi okundu.

Önerge üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı. Erhürman, hükümetin karar alma süreçlerini ciddiyetle çalıştırmadığını söyledi.

Erhürman, Özgürgün ve Denktaş’ın Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalarına işaret ederek, mali protokolle ilgili süreç konusunda eleştiride bulundu.

“Bazı kavramlarla ilgili gereksiz alınganlık yapılıyor” diyen Erhürman, azınlık hükümetiyle ilgili tanımı yaptı ve bu hükümetin azınlık hükümeti olduğunu belirtti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hükümetin icraatlarını eleştirdi. Angolemli, hükümete güvensizlik önergesi verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Angolemli, güvensizlik önergesi oylamasına “evet” diyeceklerini belirtti.

DENKTAŞ

Ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz aldı.

Denktaş, “Hükümet doğru adımları atıyor” dedi.

Azınlık hükümeti ifadelerine de değinen Denktaş, “Bu azınlık değil, 26 vekilli bir çoğunluktur” diye konuştu.

“OY DOĞRULTUMUZU YARIN ORTAYA KOYACAĞIZ”

Güvensizlik önerisinin yarın görüşüleceğini ifade eden Denktaş, “Hep birlikte sonucu göreceğiz. Oy doğrultumuzu yarın ortaya koyarız. Halkın bu hükümetten beklentileri var. İşler ağır ağır yerine getiriliyor. Elbette sorunlar var. Bunların üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Denktaş, kendilerini eleştiren CTP’nin tutumunu da eleştirdi.

ÖZGÜRGÜN: “SONUCA SAYGILI OLACAĞIZ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, hükümetin uyumlu çalışması ve sorunlara çözüm bulma konusundaki kararlılığının devam ettiğini kaydetti.

Özgürgün, güvensizlik önergesi ne kadar doğalsa, çıkacak neticenin de o kadar doğal olacağını, 27 desteğinin devamının kendileri açısından büyük önem taşıdığını, bu desteğin gelmesinin ardından hükümet çalışmalarını daha da büyük bir kararlılıkla yürüteceklerini kaydetti.

Güvensizlik önergesi noktasında Meclis’in ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün çıkacak her türlü sonuca saygılı olunacağını sözlerine ekledi.