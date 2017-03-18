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Güzellik merkezinde bomba patladı

Güzellik merkezinde bomba patladı

Limasol’da işlek bir cadde üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin girişine yerleştirilen el yapımı bombanın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde patladığı bildirildi.

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Limasol’da işlek bir cadde üzerinde bulunan bir güzellik merkezinin girişine yerleştirilen el yapımı bombanın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde patladığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, dün sabah 07.30’daki şiddetli patlama sonrasında güzellik merkezinin girişinde ve camlarında büyük hasar meydana geldiğini, patlama sonrasında etrafa dağılan camların yoldan geçen araçların üzerine fırladığını yazdılar.

Haberde, patlamada herhangi birinin yaralanmadığı ve olayın Rum polisince araştırıldığı belirtildi.

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