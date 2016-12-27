Güzelyurt Barış İlkokulu, Özçınar'a teşekkür etti

Barış İlkokulu Müdürü Gökçen Kubilay ve Hasan Kalkanlı başkanlığındaki Okul Aile Birliği, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, okulların değerli eğitim yuvaları olduğunu söyledi.

Okul müdürleri ve aile birliklerinin, okullara büyük katkıları olduğunu söyleyen Özçınar, bu çalışmaların eğitime yansıdığının altını çizdi.

Eğitimi daha ileriye götürme çalışmaları içerisinde olacaklarını belirten Özçınar, okulların 2017 yılında da aynı heyecan ve başarıyla çalışmalar yürütme temennisinde bulundu.