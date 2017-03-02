Güzelyurt Belediyesi, Nefes Demirpençe için yardım kampanyası düzenliyor

Güzelyurt Belediyesi, Nefes Demirpençe’nin tedavisi için sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yardım kampanyası düzenliyor.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Nefes’e Bir Nefes De Sen Ver” ismi altındaki kampanya çerçevesinde makbuz karşılığı bağış toplanacak.

Yarın Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda stantlar kurulup gıda satışı yapılacak, gün içerisinde dans gösterileri yer alacak, “Dördüncü Duvar” halk müziği grubu ve “Grup Baria” konser verecek.

Etkinliklerden elde edilecek gelir tamamen Nefes’in tedavisi için kullanılacak.

Organizasyona GÜSAD, DOKAB, AKDER, KAYDER, GASAD, SEÇDER, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Grup Baria, Güzelyurt İzci Örgütü ve Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü destek verecek.