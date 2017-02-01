Güzelyurt Hastanesi ihalesi için eylemler gündemde

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu, Güzelyurt’a hastane yapılması ihalesinde yaşanan sorun ve gecikmelerin aşılması talebiyle hükümet yetkililerinden destek istedi.

Platform yetkilileri bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldı.

Platform açıklamasına göre Güzelyurt Sivil Toplum Platformu temsilcileri, ihale sürecinde yaşanan gecikmeden dolayı Yüksek İdari Mahkemesi’nde açılan davanın bir an önce görüşülüp sonuçlandırılması çağrısı yaptı.

Açıklamada, platformun sürecin takipçisi olacağı ve demokratik eylemler ortaya koyacağı da vurgulandı.

SUCUOĞLU: “YENİDEN İHALEYE ÇIKMAYA HAZIRIZ”

Görüşmeyle ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt’ta inşa edilecek hastane konusunda mahkemenin ara emri kararının kalkması halinde yeniden ihaleye çıkmaya hazır olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, Güzelyurt Hastanesi konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini, aralık ayında ihaleye çıkıldığını, daha sonra yaşanan süreçle ilgili konunun yargıya taşındığını söyledi.

Sucuoğlu, yargının ara emri kararını iptal etmesi halinde tekrardan ihaleye çıkmaya hazır olduklarını söyleyerek, hastaneyi yapma kararlılığında olduklarını yineledi.

Güzelyurt’a yapılacak hastane ile bölgenin devlet tarafından sahiplenileceğini de dile getiren Sucuoğlu, Güzelyurt ve İskele’nin uzun yıllar kaliteli sağlık hizmeti alamadığını belirtti.

Gerek Güzelyurt, gerekse İskele ilçelerine hastane yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, hükümetin bu konuda olumlu tavrının sürdüğünü de ifade etti.

Açıklamaya göre, Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş de, platform olarak 2005 yılından beri Güzelyurt’a hastane yapılması için mücadele verdiklerini anlatarak yapılan çalışmalarla hastane projesinin hazır olmasına, temel atma tarihinin açıklanmasına rağmen konunun birçok nedenle sallantıda olduğunu söyledi.

Müteahhitler Birliği ve İhale Komisyonu arasında yaşanan anlaşmazlıkları esefle izlediklerini belirten Özdeş, konuyla ilgili olarak gerekli eylemleri yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Özdeş, Güzelyurt halkının yaşanan süreçten üzüntü ve endişe duyduğunu kaydederek, Yüksek İdare Mahkemesi’nin süreci hızlandırmasını talep etti.

DÜRÜST: “HÜKÜMETİMİZ GÜZELYURT’A HASTANE YAPILMASINDA KARARLI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kemal Dürüst de Platform yetkililerini kabulünde, hükümetin Güzelyurt’a hastane yapılmasındaki kararlılığını vurguladı.

Dürüst, “Bir gerçek vardır ki, o da hızla gelişen ve büyüyen, nüfusu her geçen gün artış gösteren, üniversite kenti halini alan Güzelyurt’un tam teşekküllü bir hastaneye kavuşturulmasının elzem olduğudur” dedi.

Dürüst, yıllardan beridir, Güzelyurt insanının huzursuz ve tedirgin yaşamaya mahkum bırakıldığını, Güzelyurt’un, Kıbrıs görüşmelerinin her safhasında geri verilecek yerler arasında olduğunu, ancak bu algının son zamanlarda değiştiğini ve hemen arkasından üniversite kurulması da dahil olmak üzere birçok alanda gelişme kaydetmeye başlayan bir kent halini aldığını belirtti.

Dürüst, “Güzelyurt ve bölge halkı, yıllardan beridir insanca yaşamın en temel unsurlarından birisi olan sağlık hizmetlerini alabilmenin zorluklarını yaşadı. Artık gelişen ve her geçen gün daha da büyüyen bir yapıya kavuşmuş olan Güzelyurt, tam teşekkülü bir hastaneye kavuşturulması zorunlu hale gelmiştir” dedi.