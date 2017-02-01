K. T. İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin boykot kararının ardından iptal edilen ve iptal kararı mahkemeden dönen Yeni Güzelyurt Hastanesi ihalesi yine mahkemelik oldu. Gülenay İnşaat Limited Direktörü Mehmet Çıldır, ihalenin ve ihale sonucunda işin Ali Kofalı Constructions Limited'e verilmesi kararının hükümsüz sayılması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Yeni Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etabı olan Betonarme Karkas, İstinat Duvarı ve Stabilize Dolgu İşleri Yapımı ihalesi ile ilgili sorunların sonu gelmiyor. Birinci sınıf yapı inşaatı müteahhitlik karnesi bulunan Gülenay İnşaat Ltd. de ihalenin kapanmasına bir gün kala, yasaya aykırı olarak yayımlanan zeyilnamenin (değişiklik belgesi) mağdurlarından...

24 SAAT KALA ÇIKAN ZEYİLNAME ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İhalede, 'bir seferde 16,560 metre kare iş yapmış olan müteahhitler tam puan alır' şartına müteahhitlerin yoğun itirazda bulunmasıyla, devlet yetkilileri tarafından zeyilname yayınlanarak konu madde 'bir seferde 16,560 metre kare' yerine 'toplamda 16,560 metre kare' olarak değiştirilmiş ve 16 müteahhite ihalede eşit şartlarda yarışma imkanı yaratılmıştı.

Ancak ihalenin kapanmasına 24 saat kala yeni bir zeyilname yayınlanarak müteahhitlerin büyük çoğunluğu yeniden devre dışı bırakılmıştı.

GÜLENAY İNŞAAT'TAN MİK, MALİYE VE SAĞLIK BAKANLIKLARINA DAVA!

Kamu İhale Yasası'nın 30. maddesinin 2. fıkrasında açıkça belirtilen 'değişiklik en geç altı iş günü öncesine kadar yapılır' kuralına açıkça aykırı olan zeyilname neticesinde devre dışı kalan müteahhitlerden olan Gülenay İnşaat Limited Direktörü Mehmet Çıldır, Merkezi İhale Komisyonu, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na dava dosyaladı.

Davacı Gülenay İnşaat Ltd, davalılar tarafından alınan ve Zeyilname 4 diye tarif edilen, "iş bitirme belgelerinde tek bir sözleşmeye dayalı 16,560 m2 iş yapmış olan katılımcıların tam puan alacağına ilişkin kararın" ve "Yeni Güzelyurt Hastanesi'nin ilk etabı olan Betonarme Karkas, İstinat Duvarı ve Stabilize Dolgu İşleri Yapımı İhalesi'nin Ali Kofalı Constructions Limited'e verilmesi kararının" etkisiz ve hükümsüz sayılması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

ARA EMRİ TALEBİNDE DE BULUNULDU

Davacı ayrıca, dava süresince söz konusu ihalenin Ali Kofalı Constructions Limited'e verilmesi kararı doğrultusunda ileri derecede işlem yapılmaması, yani sözleşmenin imzalanmaması hususunda ara emri talebinde bulundu.

"KANUNSUZ KARAR ALMA" VE "YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA" GİBİ AĞIR İTHAMLAR VAR"

Gülenay İnşaat Limited Direktörü Mehmet Çıldır, Yüksek Mahkeme'ye sunduğu Talep Takriri'nde davasını, alınan kararların ve yapılan işlemlerin Kamu İhale Yasası'na aykırı aykırı olduğu, davalıların kararları keyfi ve kanunsuz bir şekilde aldığı, davalıların kararları alırken yetkilerini kötüye kullandığı ve kararların eşitlik ilkesine ve ihalenin özerkliğine aykırı olduğu yönünde hukuki esaslara dayandırdı.