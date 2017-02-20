Güzelyurt Hastanesi ihalesiyle ilgili araştırma komitesi kurulacak

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

DP Lefkoşa milletvekili Serdar Denktaş tarafından sunulan Güzelyurt Hastanesi’nin ihalesi ile ilgili konunun araştırılması için Meclis araştırma komitesi kurulmasına ilişkin kararın ön görüşmesine geçildi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önerge ile ilgili Serdar Denktaş’ın bilgi vermesini istediklerini, medyada ciddi iddialar dolaştığını ancak hala konuya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Bilgi sahibi olmadıkları için ancak medyadaki iddialar doğrultusunda konuşabileceklerini belirten Erhürman, bu ihaleler meselesinin ülkede uzun süredir tartışıldığını kaydetti.

Erhürman, Müteahhitler Birliği tarafından meclisteki siyasi partilere iletilen belgelere dikkat çekerek, hukukta idarenin bir işlemi ancak hukuka aykırı olması halinde iptal edebileceğini hatırlattı ve MİK’in ihaleyi iptal edebilmesi için de ancak hukuka bir aykırılık bulması gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, ihaleyi alan şirketin ise iptali iptal etmek için açtığı davada, yine devletin hukukçusu olan savcının MİK’in iptal kararının yanlış olduğu kanısını sunduğunu kaydetti.

DENKTAŞ

Bunun üzerine Maliye Bakanı Serdar Denktaş söz alarak, ihalenin iptal edilmesine yönelik kararın Sağlık Bakanlığından geldiğini, dava açıldığında komisyon üyeleri mahkemeye gidince savcının kendilerine iptal için ortaya konabilecek gerekçelerin olmadığını bildirdiğini söyledi.

İhale komisyonu Başkan ve üyelerinin komitede gelip tüm soruları cevaplandırması için araştırma komitesi kurulmasını istediklerini belirten Denktaş, “müteahhitlerin yıllardır İhale komisyonunun keşif bedellerini kullanarak, kendi aralarında paslaşarak, bölüşerek 5 liraya yapılacak olanı 6 liraya yaptıklarını bilmeyen yoktur. Siyaseten birbirimizi döveceğimize, yanlışlığın devamına mı yoksa yeter deyip bunu durduracağımıza mı karar vereceğiz. Bunu da kurulacak araştırma komitesiyle ortaya koyalım. Yasada eksiklik varsa bu komite aşamasında bunu da değerlendirsin ki düzgün yürüsün işler” dedi.

Denktaş, “bu ihale aşamasında yaşananlar yıllardır ihalelerde dönen dolapların bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan Erhürman, Denktaş’a verdiği bilgiler için teşekkür ettiği konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’ndan 3 Ocak 2017’de MİK’e gönderilen yazıyı okudu.

Erhürman, MİK’in Sağlık Bakanlığının talebi üzerine bir ihale açtığını, ihale sonuçlandıktan 5 gün sonra da bakanlığın ihalenin kamu ihale yasasına aykırı olduğunu söylemesi üzerine MİK’in buna inanmamakla birlikte iptal kararı almasını eleştirdi.

“Burada inanılmaz bir beceriksizlik ve bilgisizlik var. Ya sağlık bakanlığı ya da MİK bu işi bilmiyor. Bana kalırsa ikisi de bilmiyor” diyen Erhürman, sağlık bakanlığının hukuka aykırı iddiasına katılmayan MİK’in ihaleyi buna rağmen iptal etmesinin aslında hukuka aykırılık taşıdığını vurguladı.

Konunun mahkemeye gittikten sonra da savcının iptalin hukuka aykırı olduğunu söylediğine işaret eden Erhürman, CTP olarak meclis araştırma önerisini doğru bulduklarını söyledi ve komitenin nasıl oluşacağını sordu.

Bu esnada DP Genel Başkanı Denktaş, yerinden söz alarak DP olarak, komitenin başkanının Tufan Erhürman’ın olmasını önerdi.

Erhürman da, komite başkanlığının muhalefet tarafından yürütülmesi önerisini memnuniyetle karşılayacaklarını, zaten kendilerinin de isteğinin bu olduğunu dile getirdi.

Tüm bu yaşananların hükümetin gaflet içinde olduğunu gösterdiğini aktaran Erhürman, normal şartlarda bu yaşananların istifa nedeni olduğunu söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de, Maliye Bakanı ile Sağlık Bakanı’nın bu konuda ters düştüğünü, bu nedenle bakanlardan birinin meclisten ayrıldığını iddia etti.

“Bugüne kadar neden İhale Yasasında şeffaflık yaratacak düzenlemeleri gündeme getirmediniz” diye soran Angolemli hükümetin de bu işlerden nemalandığını iddia etti.

İhale süreçlerinin şeffaf olmadığını dile getiren Angolemli, araştırma komitesine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

MİK başkanın görevinde kalmaması gerektiğini söyleyen Angolemli, Müteahhitler Birliğinin iddiasına göre ortada 2 milyon TL’yi aşkın bir yolsuzluk olduğunu söyledi.

Angolemli, bir bakanın böylesi bir konuda araştırma yapılması talebinde bulunması ve komite başkanının muhalefetten olması önerisinde bulunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Serdar Denktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından araştırma komitesi kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Böylece Genel Kurul bugünkü toplantısını tamamladı. Meclis Genel Kurulu sonraki toplantısını yarın yapacak.