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  3. Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreni Pazartesi gününe ertelendi
Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreni Pazartesi gününe ertelendi

Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreni Pazartesi gününe ertelendi

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün rahatsızlığı nedeniyle Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısı ile yeni Güzelyurt Hastanesi temel atma töreninin ertelendiği bildirildi.

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Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün rahatsızlığı nedeniyle Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısı ile yeni Güzelyurt Hastanesi temel atma töreninin ertelendiği bildirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Başbakan Özgürgün’ün gribal enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle Çarşamba günü yapılacağı duyurulan Bakanlar Kurulu toplantısının perşembe günü 11.00'e, yeni Güzelyurt Hastanesi'nin temel atma töreninin ise pazartesi saat 16.00'ya ertelendiği kaydedildi.

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