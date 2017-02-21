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Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreni yarın...

Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreni yarın...

Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreni yarın gerçekleştiriliyor. Hastanenin temeli Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından atılacak.

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Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreni yarın gerçekleştiriliyor. Hastanenin temeli Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından atılacak.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Kutlu Adalı Bulvarı Güzelyurt Sivil Savunma Teşkilat Binası yanına inşa edilecek Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma töreni saat 16.00’da yapılacak.

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