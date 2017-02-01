Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da başkanlığa yeniden Batuhan Beyatlı seçildi.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt BEL-SEN Lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda, divan kurulu başkanlığını Hasan Karlıtaş, başkan yardımcılığını İrem Karataşlı ve divan sekreterliğini Cahit Tuncal yaptı.

Açılış konuşmaları yapılan Genel Kurul’da, faaliyet ve mali raporun okunup aklanmasının ardından, yönetim, disiplin ve denetleme organlarının seçimine geçildi.

Seçim sonucunda yetkili kurullar şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Batuhan Beyatlı (Başkan), Berk Büyükoğlu (Asbaşkan), Pembe Özen (Genel Sekreter), Ahmet Sonat (Mali İşler Sorumlusu), Hasan Karlıtaş (Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu), Hilmi Dindar (Eğitim Sorumlusu), Enver Polili (Sosyal İşler Sorumlusu), Yaşar Orakçıoğlu (Hukuk İşleri Sorumlusu), Tayfun Can Onuk (Proje Sorumlusu), Tülen Kurtarankartal ve Hüseyin Sadıkoğlu (Faal üye)

Disiplin Kurulu: Aslı Murat, Cemal Gündüz , Öykü Çetin ve Kemal Ağın

Denetleme Kurulu: İrem Karataşlı, İzel Bulun, Cahit Tuncal ve Kaan Olgu