Güzelyurt Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza
Güzelyurt bölgesinde meydana gelen arızadan dolayı Güzelyurt Polis Müdürlüğü telefonlarına ulaşım sağlanamadığı açıklandı.
A+A-
Güzelyurt bölgesinde meydana gelen arızadan dolayı Güzelyurt Polis Müdürlüğü telefonlarına ulaşım sağlanamadığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, hatlardaki arıza giderilene kadar Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne 0548 811 6001 hattan ulaşılabileceğini duyurdu.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.