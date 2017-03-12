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Güzelyurt Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza

Güzelyurt Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza

Güzelyurt bölgesinde meydana gelen arızadan dolayı Güzelyurt Polis Müdürlüğü telefonlarına ulaşım sağlanamadığı açıklandı.

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Güzelyurt bölgesinde meydana gelen arızadan dolayı Güzelyurt Polis Müdürlüğü  telefonlarına  ulaşım sağlanamadığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, hatlardaki  arıza giderilene kadar Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne 0548 811 6001 hattan ulaşılabileceğini duyurdu.

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