Güzelyurt polisinden huzur operasyonu

Güzelyurt Polis Müdürlüğü, sorumluluk sahasında dün asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ile kahvehanelerde yapılan kontrollerde, herhangi bir kanunsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 326 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 41 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.