Lefkoşa21 °C
  • UptownPark
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Güzelyurt polisinden huzur operasyonu
Güzelyurt polisinden huzur operasyonu

Güzelyurt polisinden huzur operasyonu

Güzelyurt Polis Müdürlüğü, sorumluluk sahasında dün asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

A+A-

Güzelyurt Polis Müdürlüğü, sorumluluk sahasında dün asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ile kahvehanelerde yapılan kontrollerde, herhangi bir kanunsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 326 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 41 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.