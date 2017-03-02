Güzelyurtlu hizmet bekliyor

Duygu Alan

Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde yer alan Güzelyurt Sivil Savunma Teşkilat Binası yanına inşa edilecek Güzelyurt Hastanesi’nin temeli Pazartesi günü atıldı. İhaleyi alan firma da hiç vakit kaybetmeden inşaat çalışmalarına başladı.

Hastane projesinde atılan somut adım, bölge halkı tarafından sevinçle karşılansa da sağlık sistemindeki sorunlar Güzelyurtluyu bir takım endişelere itiyor.

Güzelyurtlu vatandaşlar, Havadis’e yaptıkları açıklamada, nüfusu hızla artan, iki üniversiteyi kent sınırları içerisinde barındıran ilçe merkezinde hastanenin gereklilik olduğunu bu anlamda projeye dair atılan somut adımların sevinçle karşılandığını kaydetti.

Ancak sağlık sistemindeki mevcut sorunlar nedeni ile söz konusu hastanenin ihtiyaca cevap verebileceği noktasında endişe duyduklarını kaydeden Güzelyurt halkı, hekimi, personeli, tıbbi cihazları ile tam donanımlı ve hizmet kalitesi yüksek bir hastane istediklerini söyledi.

“Marifet hizmet verebilmek”

“İçi doldurulmamış bir hastanenin sağlık ocağından farkı yoktur” diyen Güzelyurt halkı, inşa edilecek hastanenin eksiksiz şekilde hizmete açılması ile anlam bulacağını kaydetti.

Güzelyurtlu, “Sağlık hizmeti alabilmek için 40 yılı aşkın süredir Lefkoşa’ya gidiyoruz. Uzun yıllar sonra bölgemizde bir yatırım yapıldı yapılan bu yatırım da tüm bölge halkının ortak ihtiyacı ve beklentisi ancak hastane eksikliklerle hizmete açılırsa ve bizler yine Lefkoşa’ya veya Mağusa’ya sevk edileceksek bu projenin hiçbir değeri yoktur” açıklamasında bulundu.

Güzelyurtlular, “Marifet bina inşa etmek değil, o binada amacına uygun ve kaliteli hizmet verebilmektir. Bu noktada beklentimiz hastanenin tüm ihtiyaca cevap verecek standartta olmasıdır” dedi.

120 yatak kapasiteli olacak

Güzelyurt Hastanesi, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde yer alan Güzelyurt Sivil Savunma Teşkilat Binası yanına inşa edilecek.

17 dönümlük arazi içerisinde 15 bin 500 metrekarelik alanı kapsayacak Güzelyurt hastanesinin her odası özel lavabo ve duş ile 120 yatak kapasiteli olarak planlandı.

Yapılacak hastane binasının 3 katlı, 120 yatak kapasiteli ve 16 bin 560 metre kare kapalı alana sahip olacak.

Hastanede; poliklinik, dahiliye, kadın doğum, çocuk, göz, kulak-burun-boğaz, cerrahi, üroloji, fizik tedavi, ortopedi bölümleri, biyokimya, patoloji, bakteriyoloji, hematoloji laboratuarları, hemodiyaliz, eczane, EKG ve röntgen odaları ile 2 lokal ameliyathane bulunacak.