Güzelyurtlu vatandaşları duygulandıran yardım

İhtiyaçlı ailelere yönelik başlatılan gıda yardımları hız kesmeden devam ediyor. GIFA Holding, Güzelyurt Bölgesi’nde Gayretköy ve Akçay’dan sonra Kalkanlı ve Yayla’ya da gıda yardımında bulundu.

“İhtiyaçlı aileler tek tek tespit ediliyor”

GIFA Holding, yapacağı yardımın gerçek ihtiyaçlı ailelere gitmesi için hummalı çalışmalarını ülke geneline yaydı. Karpaz ve Güzelyurt bölgesine yardımlarını aksatmadan sürdüren GIFA, bundan sonra düzenli olarak her ay ihtiyaçlı ailelere yardım yapmaya devam edecek.

İhtiyaçlı aileler memnun

Bu arada GIFA’nın söz konusu yardımları ihtiyaçlı ailelerin de yüzlerini güldürmeye başladı. Yardımı alan aileler GIFA Holding’in duyarlılığı karşısında teşekkürlerini sunarken, hükümet ve diğer işadamlarının da aynı titizliği göstermesi çağrısında bulundu.

Kısa: İhtiyaçlı ailelere yardım bizleri ayakta tutuyor

İhtiyaçlı ailelere gıda yardımları ile ilgili konuşan GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, bu yardımların bir iş insanı olarak kendilerine huzur verdiğini kaydetti. “İhtiyaçlı ailelere katkıda bulunmak bizleri manevi anlamda güçlü kılıyor” diyen Kısa, tüm iş insanlarının aynı duyarlılığı göstermesi gerektiği çağrısında bulundu. Kısa, “Ülke ekonomisinin zorda olduğu bu dönemde vatandaşlara yardım etmek hem devletin yükünü hafifletir hem de vatandaşlara büyük destek sağlar” şeklinde konuştu.