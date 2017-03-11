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Güzelyurt’ta 136 paket kaçak sigara

Güzelyurt’ta 136 paket kaçak sigara

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kaya Market isimli iş yerinde polis ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkileri arama yaptı.

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Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kaya Market isimli iş yerinde polis ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkileri arama yaptı.

Markette gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 136 karton sigara bulundu ve emare olarak alındı. İş yeri işletmecisi E.K.(E-46) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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