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Güzelyurt'ta trafik operasyonu: 22 sürücüye işlem

Güzelyurt'ta trafik operasyonu: 22 sürücüye işlem

Güzelyurt Polis Müdürlüğü, dün 14.00-18.00 saatleri arasında, sorumluluk sahasında düzenlediği asayiş ve trafik operasyonunda 22 araç sürücüsü hakkında işlem yaptı.

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Güzelyurt Polis Müdürlüğü, dün 14.00-18.00 saatleri arasında, sorumluluk sahasında düzenlediği asayiş ve trafik operasyonunda 22 araç sürücüsü hakkında işlem yaptı.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ile kahvehanelerin kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedilen polis bültenine göre, trafik ekiplerinin denetimlerinde 55 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 22 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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