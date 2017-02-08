Güzelyurt’un ‘kalbini’ çaldılar

Çiğdem Aydın

KKTC’nin gözde yerleşim bölgerinden olan Güzelyurt’ta son 7 ayda 3 kez tekrarlanan ‘kalp hırsızlığı’ Belediye Başkanı ile polis yetkililerini “bu kadar da olmaz” dedirtecek noktaya getirdi.

Portakal Festivali’nin gerçekleştiği Haziran ayında , kent girişindeki çemberin üzerinde bulunan ‘I Love Güzelyurt’ levhasının kenarına bir de kırmızı kalp yerleştirildi. Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bu hareketiyle kente gelen herkese ‘Güzelyurt’u sevin’ mesajını vermek istedi...

Fakat sözkonusu kalp işareti festivalin ilk günlerinde söküldü. Bunun üzerine belediye yenisini taktı.

Ama onu da söküp götürdüler.

Başkan Özçınar, sevgililer günü öncesinde bir kırmızı kalp daha yaptırıp, çemberin üzerindeki Güzelyurt levhasına yerleştirdi...

Aynı şahsın olduğuna inanılan hırsız üçüncü kalbi de yerinden söküp götürünce, Başkan Özçınar ile polis yetkilileri “bu kadar da olmaz” noktasına geldi.

Güzelyurt polisi şimdi her yerde ‘kalp hırsızını’ arıyor. Polisin başarılı olması ve kalp hırsızını yakalaması halinde Başkan Özçınar’ın bunu ödüllendireceği belirtiliyor.