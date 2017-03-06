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“Haberatör” adıyla yeni bir gazete yayımlanıyor

“Haberatör” adıyla yeni bir gazete yayımlanıyor

Kıbrıs Türk basınına “Haberatör” adıyla yeni bir gazete katılıyor.

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Kıbrıs Türk basınına “Haberatör” adıyla yeni bir gazete katılıyor.

Türkçe dilde günlük yayımlanacak tabloid boydaki Haberatör gazetesinin ilk sayısının 8 Mart Çarşamba günü okuyucularla buluşacağı açıklandı.

Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Eş’in açıklamasına göre, Haber Müdürlüğü’nü Mustafa Ertanın, Yayın Koordinatörlüğü’nü Seval Oyaltan ve Arif Alasya, İdari Müdürlüğü’nü Hilmi Ar’ın yapacağı Haberatör gazetesinin künyesinde imtiyaz sahibi olarak Kıbrıs Haberatör Basın Yayın Ltd. yer alacak.

Politikadan spora, magazinden sağlığa, kültür sanattan ekonomiye birçok konuya yer verecek gazete, 16 sayfadan oluşacak ve 2,5 TL’den satışa sunulacak.

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