Lefkoşa14 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor
Hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor

Hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor.

A+A-

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Aralık-2 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yılbaşının ilk günü ve pazartesi günleri ise hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar yarın kuzey ve batı; diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; çarşamba ve perşembe günleri yer yer fırtınamsı olarak esecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.