Haiti hapishaneleri ölüm saçıyor

Haiti'de hapishanelerdeki açlık ve kötü koşullar nedeniyle hastalanarak hayatını kaybeden 20 tutuklu için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Başsavcı Danton Leger tarafından Başkent Port-au-Prince'daki bir kilisede düzenlenen törene, ülkenin en büyük hapishanesinde açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden 20 tutuklunun yakınları ile birçok savcı katıldı.

Cenazeleri tabutlar içerisinde tören alanına getirilenler arasında henüz hüküm giymeyen tutukluların da bulunduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşları içerisinde hapishanelerdeki kötü yaşam koşullarına tepki gösterdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haiti Özel Temsilcisi Sandra Honore yaptığı açıklamada, gıda ve ilaç sıkıntısı ile hapishanelerdeki kötü koşulların yol açtığı beslenme yetersizliği ve diğer hastalıklar nedeniyle yıl başından bu yana en az 42 tutuklunun yaşamını yitirdiğini söyledi.