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Haiti'de otobüs kalabalığın içine daldı: 34 ölü

Haiti'de otobüs kalabalığın içine daldı: 34 ölü

Haiti'de bir otobüsün kalabalığın içine dalması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti.

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Haiti'de bir otobüsün kalabalığın içine dalması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Bölgesel sivil savunma koordinatörü Josepth Faustin, yaptığı açıklamada, Gonaives kentinde bir yolcu otobüsünün önce durakta bulunan 2 kişiye çarptığını daha sonra müzik festivaline katılanların arasına dalarak en az 34 kişinin ölümüne sebep olduğunu bildirdi.

Faustin, kazanın ardından otobüs sürücüsünün kaçtığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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