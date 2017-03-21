HAK-SEN, Devlet Laboratuvarı hakkında bilgi verilmesini istedi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık akşamı yaşanan yangın sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın toplumu bilgilendirmek yerine tüm konuları örtbas edip tüm toplumun sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini savundu.

HAK-SEN Başkan Yardımcısı Arif Alasya, Bakanlığın derhal tüm çalışanlara sağlık ve hayat sigortası yapmak, başta Lefkoşa halkı olmak üzere tüm toplumu seminerler düzenleyerek söz konusu olayın sonucunda nelerin yaşanabileceğini söylemek durumunda olduğunu ifade etti.

Alasya, bakanlığın acilen cevaplaması gereken soruları şöyle sıraladı:

“Temizlik hangi uzman kuruluşa yaptırıldı? Temizlik esnasında temizlik işçilerinin etkilenmemesi için gerekli önlem alındı mı? Temizlik yapan ekip kaç kişiden oluşmaktaydı? Bu ekibin kaç tanesi uzmandı? Temizlik için kullanılan su nereye boşaltıldı ve bu zararlı organik bileşimlerden toplumun zarar görmesi engellendi mi? Yangından kaç gün sonra laboratuvar ikazlara uyulmayarak çalışmaya başlatıldı ve hangi gerekçe ile personel izne çıkartılarak laboratuarın taşınması gündeme geldi? Neden bu çalışmanın yapıldığı dönemde orada çalışmak için ‘Çalışmayı Kabul Ediyorum Belgesi’ imzalatıldı? Yılda bir kez personelin sağlık kontrolünden geçmesi için yasa hazırlandığını söyleyen Müsteşar, Sağlık Bakanının müsteşarıdır. Bu gibi olaylarda kansere neden olacak unsurların vücudun çeşitli organlarına yerleştiği ve vücudun en dirençsiz zamanında aktive olduğunu bilmiyor mu? Eğer bunu biliyorsa neden laboratuar çalışanlarına ömür boyu sağlık sigortası yaptırmıyor ve bunu teşkilat yasasına eklemiyor? Ve de yılda bir kez sağlık kontrolü ile sorunu çözmeye çalışıyor? Neden halen daha yanan kimyasalların listesini topluma açıklamıyor? Güngören çöplüğüne gönderilen atıkların durumu nedir, onlar için hangi önlemler alınmıştır? Güney’den bu konuda yardım talebinin yapılmadığını çünkü Ticaret odası da dâhil ithalatçının böyle bir talebi olmadığını söylüyorsunuz? Toplumsal güvenirlilik açısında toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda siz Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığının müşterek sorumlulukları yok mu? Bahsettiğiniz KTMMOB’nin raporu sadece inşaat mühendislerinin bina ile ilgili verdiği rapor mudur? Ve de sadece bina sağlamlığı konusunda mıdır? Yapılamayan pestisit analizleri, su analizleri, besin analizleri ve adli analizlerden toplumun ne kadar büyük bir kısmı zarar görmektedir?”