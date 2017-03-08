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  3. Hak-Sen: "Yeni yasa YÖDAK'ı özerklikten çıkartacak"
Hak-Sen: "Yeni yasa YÖDAK'ı özerklikten çıkartacak"

Hak-Sen: "Yeni yasa YÖDAK'ı özerklikten çıkartacak"

Hak-Sen, YÖDAK’la ilgili değişiklik yasasının YÖDAK’ı özerk bir kurum olmaktan çıkartacağını ve siyasilerin yönettiği bir kurum haline dönüştüreceğini savundu.

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), YÖDAK’la ilgili değişiklik yasasının YÖDAK’ı özerk bir kurum olmaktan çıkartacağını ve siyasilerin yönettiği bir kurum haline dönüştüreceğini savundu.

Hak-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin  Cumhurbaşkanı’nın YÖDAK konusundaki yetkilerini kısıtlayacak ve kurumu politize edecek bir çalışma içine girdiğini ileri sürdü.

Açıklamada, “Yapılacak yasal değişiklikle YÖDAK ‘ın güçlendirilmesine yönelik üye sayısının 5’ten 7’ye çıkarılması haricinde ciddi bir madde değişikliği veya  ek madde yer almamaktadır.

YÖDAK’ı etkisiz ve yetkisiz kılan maddeler da kat be kat artırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada,  Hak-Sen’in YÖDAK’ın  Şirketler mukayyitliğine benzer bir yapıya dönüştürüp Başbakanlığa bağlı bir kuruma dönüştürülmesine karşı  olduğu da yer aldı.

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