HAKSEN'den eleştiri: "Mesai saatlerimiz yedi yıllık süreçte Türkiye'yle eşitlendi"

HAKSEN, yeni mesai düzeninin sadece kamu çalışma düzenini değil aynı zamanda halkın tüm hayatını yeniden dizayn edecek bir düzenleme olduğunu belirterek, “tüm sendikaların ortak hareket ederek bu dayatmacı icraat anlayışına karşı güçlü bir duruş sergilemesi” çağrısı yaptı.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen yaptığı açıklamada, bunun topluma ayar vermek olduğunu savunarak, hükümetin altyapısal veya sosyal hiçbir yenilik yapmadan geliştirici yasal düzenlemeler yapmadan sadece onbir parmak marifetiyle “keyfiliğin keyfini sürdüğünü” savundu.

“Konusunda yetkin kamu görevlilerini üst kademeye atamak yerine, partizan atamalarla devleti yönetmeye çalışanları, verimlilik ve etkinlikten bahsetmeleri oldukça manidardır” diyen Türkmen, “Tüm bu süreçte plan, program ve proje ortaya koyamayan verimliliğin ve etkinliğin sağlıklı plan program ve projelerden geçtiğini bir türlü anlayamayan” hükümetin, bu tek taraflı dayatmacı anlayışını kabul edilemez bulduğunu söyledi.

Türkmen açıklamasına şöyle devam etti;

“Yeni mesai saatleri mevcut hükümet ortaklarının ve ortağı oldukları önceki hükümetlerin mali ve idari hesapsızlıklarını, hesapsızca imzaladıkları protokollerde belirlenen TC kaynaklarından daha çok mali yardım alabilmek için verilmiş bir tavizdir. Hükümetler hesapsızca yaptıkları icraatlarının mali ve sosyal yükünü kamu çalışanına ödetemez.

Mesai saatlerimiz yedi yıllık süreçte Türkiye mesai saatlerine eşitlenmiştir. Bu bir süreçtir belli bir yöne gidişatın işaretidir. Bu bağlamda ‘82. İl’ olmaya da Rum’a ‘yama’ olmaya da karşı olduğumuzu bir kez daha yinelemekte fayda görmekteyiz”.

“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜVEY EVLADINIZ MI? MODERN KÖLELER Mİ?”

Türkmen, “hem kamu hem de özel sektörde örgütlenmeyi hedef edinen HAKSEN’in özel sektördeki ölümcül çalışma şartlarını, köleci mesai saatlerini ve açlık sınırı altındaki traji-komik asgari ücreti iyileştirme yönündeki çağrılarına kulak tıkayan hükümetlere” çağrı yaparak “kamuda zaten 39 saat olan mesai saatleri ile oynamayı bırakın” dedi.

“Kamudaki sorun kamu çalışanı değil, yıllardır paydaşı olduğunuz partizan atamalarla beslediğiniz kötü yönetim anlayışıdır” diyen Türkmen. İlla bir şey yapılmak isteniyorsa özel sektörde denetimden, yasal haklardan mahrum bir şekilde çalışmak zorunda bırakılan binlerce emekçinin hakkının teslim edilmesini istedi.

Türkmen yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulundu:

“Özel Sektördeki mesai saatlerinin göstermelik İş Yasasındaki toplam çalışma süresine uygun olmasını sağlayın.

Günlük mesaisinden sonra ek ödeme almaksızın köle misali çalıştırılan özel sektör çalışanlarını bir kez olsun görün.

Sendikalı olduğu için işten attığınız emekçilerin hakkını iade edin,

İş cinayetlerinde işçi ölümlerini engelleyin.

Yasadışı bir şekilde yatırımları olmadan kayıtdışı çalıştırılan insanlarımıza devletin gücünün hukuken ulaşmasını sağlayın.

Günde 12 ila 15 saat çalıştırılan özel sektör emekçilerinin; aile ve sosyal hayatları kaybolmuştur. Sosyal ve Hukuk devleti isek, ailelerini, çocuklarını görme fırsatı bulamayan bu insanların feryatlarını artık duyun. Siz duymazsanız Biz size duyuracağız.”