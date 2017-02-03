Halep için 47 bin TL bağış

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği işbirliğinde Halep’te yaşanan insanlık dramına ve çekilen acılara son verebilmek amacıyla başlatılan bağış kampanyasından toplanan gelir Kızılay Derneği’ne teslim edildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği arasında Aralık ayında başlatılan kampanya ile 47 bin 140 TL toplandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell aboneleri Halep’te yaşanan drama kayıtsız kalmadı, duyarlılık gösterdi.

15 Aralık’ta başlayan kampanyada 15 günde 47 bin 140 TL toplandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları HALEP yazarak 4142’ye kısa mesaj göndererek bağış kampanyasına katıldı. Gönderilen her kısa mesaj 10 TL olarak ücretlendirildi.

Halep’e ulaştırılacak

Kampanyadan toplanan bağışlar Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay’a teslim edildi. 47 bin 140 TL’lik bağış tutarı Türk Kızılayı aracılığıyla Halep’e ulaştırılacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre kampanyanın devam ettiği ve bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşların halen bağış yapabildiği belirtildi.

“Halkımızın duyarlılığı”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay, Halep’e başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde, kısa sürede toplanan bağışın halkımızın duyarlılığının güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Ulubay, kampanyada ulaşılan sonucun Kızılay adına da memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, destek veren herkese teşekkür etti, önümüzdeki günlerde tüm diğer kanallardan toplanan genel meblağın da açıklanacağını söyledi.

“Teşekkür ederiz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış yapılan bağışla birlikte toplanan rakamdan duyduğu memnuniyetle, mutluluğunu dile getirdi.

Barış, Halep’te yakın geçmişte yaşananların insanlık dramı olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs halkının her zamanki hassasiyetini gösterdiğini vurguladı.

“Sadece 15 günde 47 bin TL toplandı, bu önemli bir duyarlılıktır” diyen Barış, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak böylesi kampanyalarda yer almayı her zaman görev bildiklerini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış “Kampanya kapsamında toplanan 47 binin üzerindeki rakam için halkımıza ve özellikle Kızılay’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kampanyaya faturalı bireysel ve kurumsal hat kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler HALEP veya BAGIS yazıp 4142’ye kısa mesaj göndererek mesaj başına 10 TL karşılığında katılabiliyor.