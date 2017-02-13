Halil Sezai’den ‘Hayır’ şarkısı
Sanatçı Halil Sezai, sosyal medya hesabından anayasa referandumuna yönelik bestelediği ‘Hayır’ şarkısını paylaştı.
Sezai, Twitter adresinden paylaştığı YouTube videosunun mesajına "Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim? #Hayır! #Atamİzindeyiz" notunu düştü.
Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim? #Hayır ! #Atamİzindeyiz https://t.co/1E948kbU1W— Halil Sezai (@halilsezaip) 12 Şubat 2017
Şarkının sözleri ise şöyle:
"Ömründen giden
Her boş saniye
Neden bu kadar
Canım yanıyordu
İstanbul'a yine güneş doğuyor
Çaresizliğim ve ben
Ağlıyoruz
Hayır hayır hayır hayır
Çaresizliklerin kafeslere kapattığı
Bir tek insan ben miyim
Hayır hayır
Çaresizliklerin ateşlere attığı
Bir tek insan ben miyim
Hayır
Bu koskoca şehire
Bir tek ben
Bu koskoca şehire
Bir tek ben miydim
Bu koskoca şehirde aç kurtlar var."
13 Şubat 2017 Pazartesi 15:56
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