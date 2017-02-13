Halil Sezai’den ‘Hayır’ şarkısı

Sanatçı Halil Sezai, sosyal medya hesabından anayasa referandumuna yönelik bestelediği ‘Hayır’ şarkısını paylaştı.

Sezai, Twitter adresinden paylaştığı YouTube videosunun mesajına "Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim? #Hayır! #Atamİzindeyiz" notunu düştü.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Ömründen giden

Her boş saniye

Neden bu kadar

Canım yanıyordu

İstanbul'a yine güneş doğuyor

Çaresizliğim ve ben

Ağlıyoruz

Hayır hayır hayır hayır

Çaresizliklerin kafeslere kapattığı

Bir tek insan ben miyim

Hayır hayır

Çaresizliklerin ateşlere attığı

Bir tek insan ben miyim

Hayır

Bu koskoca şehire

Bir tek ben

Bu koskoca şehire

Bir tek ben miydim

Bu koskoca şehirde aç kurtlar var."