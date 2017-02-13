  • UptownPark
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
  • Asla terk etmeyecek erkek bunları yapıyor!
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. Halil Sezai’den ‘Hayır’ şarkısı

Halil Sezai’den ‘Hayır’ şarkısı

Sanatçı Halil Sezai, sosyal medya hesabından anayasa referandumuna yönelik bestelediği ‘Hayır’ şarkısını paylaştı.

Sezai, Twitter adresinden paylaştığı YouTube videosunun mesajına "Çaresizliklerin kafeslere kapattığı bir tek insan ben miydim? #Hayır! #Atamİzindeyiz" notunu düştü.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Ömründen giden

Her boş saniye

Neden bu kadar

Canım yanıyordu

İstanbul'a yine güneş doğuyor

Çaresizliğim ve ben

Ağlıyoruz

Hayır hayır hayır hayır

Çaresizliklerin kafeslere kapattığı

Bir tek insan ben miyim

Hayır hayır

Çaresizliklerin ateşlere attığı

Bir tek insan ben miyim

Hayır

Bu koskoca şehire

Bir tek ben

Bu koskoca şehire

Bir tek ben miydim

Bu koskoca şehirde aç kurtlar var."

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Şehrin göbeğinde güpe gündüz define arayınca polise yakalandılar
Şehrin göbeğinde güpe gündüz define arayınca polise yakalandılar
AKP'nin referandum şarkısı 'Tabii ki Evet' görücüye çıktı
AKP'nin referandum şarkısı 'Tabii ki Evet' görücüye çıktı
Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
Skandal sözler: "11 yaşındaki kızlar çıtır olur"
Skandal sözler: "11 yaşındaki kızlar çıtır olur"
3 boyutlu Atatürk
3 boyutlu Atatürk
Mira'yı şiddet gördüğü eve geri verdiler
Mira'yı şiddet gördüğü eve geri verdiler
90 yaşında ama günde 4 hasta ameliyat ediyor
90 yaşında ama günde 4 hasta ameliyat ediyor
Oğluna Beşiktaş adını koydu
Oğluna Beşiktaş adını koydu
Kafasından canlı hamam böceği çıktı
Kafasından canlı hamam böceği çıktı
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku!
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku!