Halk kötü gidişattan tedirgin

Özlem Çimendal / Deniz Abidin

Tüm siyasi partileri ülkeyi yönetememekle ve vatandaşı açlığa mahkum etmekle suçlayan Dilekkaya köyü sakinleri öfkeli. Köylüye gereken değerin verilmediği inancında olan Dilekkayalılar, ülkede üretimin bitirildiğini söyleyerek, “Ben kalan son hayvanlarımı da verdim ve bıraktım bu işi. Her gün döviz yükseliyor. Hayvanların yemini karşılayamaz olduk son. Mantıklı hiçbir yanı kalmadı. En doğru karar bırakmaktı ben de bıraktım” diye isyan etti.

Necmi Bergün:“Bütün siyasileredir isyanım, bu halkı yönetemiyorlarsa bıraksınlar o koltukları artık”

“Köyde ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşıyoruz. Zamlar dövizler elimizi ayağımızı bağladı, belimizi büktü. Dövizin yükselişine karşı konulamıyor. Her şeye her gün zam. Asgari ücrete zam yaptılar güya ertesi gün zam haberleriyle uyandık yine. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar her zaman bu halktan. Bugün işimizi halletmek için bindiğimiz arabalar bile 30 TL yakarken 70 TL yakmaya başladı en basit hesabı yapacak olursak. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık, ne yiyip ne içeceğiz bu saatten sonra düşünmeden edemiyoruz. Bu ülkede insan gibi düzgün yaşamak ve doymak için en düşük maaşın 5 bin TL olması gerekir. Bütün ay çalışıp didiniyoruz, insan gibi bir günü kendimize ayıramıyoruz. Ben de isterim hanımımı alıp, ayda 1 bir yemek yemeğe götüreyim ama nerede karnımızı zor doyuruyoruz, onun dışında sosyal hayatımız diye bir şeyden bahsetmek bile mümkün değil şu zamanda. Su gelecek dendi tamam geldi de ama ateş pahası. Diğer taraftan biz hayvancılar gittikçe kötüye doğru ilerledik. Bize bozuk arpa satıldı, döndük hayvanlara verdik biz de hepsi düşük yaptı. Sonra açıklama yapıldı ki arpalar bozuk çıktı diye iş işten geçip, hayvanlar telef olduktan sonra. Yeter artık, isyan etmemek elde değil, bütün siyasileredir isyanım bu halkı yönetemiyorlarsa ve açlığa mahkum ediyorlarsa bıraksınlar o koltukları artık.”

Derviş Menteşoğulları: Yapılan müdahale dövizin yükselişini önledi

“Kıbrıs en pahalı ve en zengin devlettir. Türkiye’nin müdahalesi bizi kurtardı aslında. Döviz 5 TL’yi geçecekti. Anında yapılan müdahaleyle son 10 gündür bir düşüş yaşanıyor. Bundan sonra da düşecek. Ben bu gidişatın çok zaman geçmeden düzeleceğine inanıyorum.”

Cemali Kaya: Şimdiki durum eskiden çok farklı değil, ağlamanın anlamı yok

“Ben bugün ağlayıp sızlayanlara şunu söylemek isterim. Eskiden bizim durumumuz daha kötüydü. Açlık sefalet vardı. Şimdiki durum önceki halimizi düşünürsek çok iyidir bence. Ben savaşı da gördüm, rahatlığı da. Biz toplum olarak önce İngiliz’in sonra da Rum’un idaresine girdik. Biz Türkiye gelene kadar hiçbir zaman kendimiz olamadık, belki şimdi de değiliz diye eleştirenler olacak ama en azından bir yabancının boyunduruğu altında değiliz. Onun için şimdi ortalığa çıkıp ağlayıp sızlamasın hiç kimse. Bugün öğretmenler hele de öğretmen sendikaları amaçlarını aşmış durumda bu ülkede. Bütün haklarını alırlar, üste her gün eylemdeler. Ben haklı bulmuyorum bazı davranışlarını.”

Mehmet Amca: Hayvancılığı bıraktım

“Hayvancılığı bitirdiler ülkede artık. Ben kalan son hayvanlarımı da verdim ve bıraktım bu işi. Her gün döviz yükseliyor. Hayvanların yemini karşılayamaz olduk son. Mantıklı hiçbir yanı kalmadı. En doğru karar bırakmaktı ben de bıraktım. Bundan sonra başka işle uğraşmak da hiç akılcı değil bu şartlarda. Bin pişman ettiler üretimle uğraşan insanları. Artık kimse üretim için bir şeyler yapmak istemiyor, niye yapsınlar ki kazanç yok gider çok. Ellerinde son kalan parasını da kimse kaybetmek istemiyor.”