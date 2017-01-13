Halkın büyük kesiminde çözüm inancı yok

Özlem Çimendal

Sokaktaki vatandaş Cenevre görüşmelerinin de yarım asra yaklaşan Kıbrıs sorununu çözeceğine inanmıyor.

Sorunun Ada’da yaşayan halkların dışında birçok ülkenin çıkarları doğrultusunda şekillendiğine değinen vatandaş, “Ortada bu gerçekler durduğu süre bu mesele 100 yıl daha çözülmez” dedi.

Çözümün zorlaşmasındaki bir başka önemli etkenin de Rum tarafının tutumundan kaynaklandığına dikkat çeken vatandaşlar, “Biz soruna ne kadar ılımlı yaklaşsak da karşı tarafın sürekli yükselen talepleri sorunu çözülmez bir noktaya taşımaktadır” diye konuştu.

Vatandaşın, Kıbrıs müzakerelerinin Ada’da yaşayan halkların lehine çözüleceği yönünde umudu yok. Kıbrıs sorununun Amerika ve Rusya başta olmak üzere büyük devletlerin çıkarları çerçevesinde şekillendiğini dile getiren vatandaş, “Bizim dışımızda herkes bizimle ilgili söz sahibiyken hiçbir şey bizim lehimize sonuçlanmayacak” dedi.

Vatandaş Ne Dedi?

Ümit İlkin:“Bu mesele bir 100 yıl daha gider”

“Umudumuz Kıbrıs sorunun çözülmesi ve artık son bulması yönünde ancak çözülmeyecek gibi görünüyor. Bu iş Cenevre’de bitmeyecek, bu mesele eğer ipler kopmazsa daha çok uzun yıllar devam edecek. Kimler geldi kimler geçti bugüne kadar mesele hala olduğu yerde sayıyor. Her iki taraf da direttikleri maddelerden taviz vermezlerse bu mesele bir 100 yıl daha çözümlenmez.”

Hakan Özkarşıyakalı:“Rum tarafı masayı dağıtma peşinde”

“Görüşmelerde Türk tarafı ne kadar uzlaşıcı yaklaşırsa Rum tarafı bir o kadar daha taviz istiyor. Rum tarafı masayı dağıtma peşinde. Ben bu görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Olur da referandum yapılacak olursa Türk tarafından “Evet” Rum tarafından ise “Hayır” çıkacak. Rum tarafı açık ve net şekilde bu anlaşmadan yana olmadığını ortaya koyuyor zaten istekleriyle. Rum basınında belgelerin sızdırıldığına dair açıklamalar var, Anastasiadis kızar gibi açıklamalar yapıyor ancak bunlar bilinçli olarak sızdırılarak süreç etkilenmek isteniyor. ”

Cemaliye İnce:“Kıbrıs dünyanın çıkarlarına göre şekilleniyor”

“Benim bu görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına dair bir umudum yok. Bizim Kıbrıslılar olarak hiçbir zaman sesimiz gür çıkmadı. Rusya, Amerika ne istiyorsa oraya doğru sürükleniyoruz. Biz Kıbrıs olarak dünyanın çıkarları doğrultusunda şekillendiriliyoruz. Ben savaşları da görmüş biri olarak bu iki toplumun güven yaratıcı önlemler konusunda başarılı olacağını sanmıyorum.”

Sehel Atokay:“Rum tarafı sürekli isteyen ama vermeyen taraf”

“Ben Cenevre zirvesinin her iki tarafın da anlaşacağı ve uzlaşarak ayrılacağı bir sonuca varacağını düşünmüyorum. Bu masa dağılacak ve dağıtan taraf da Rum tarafı olacak. Çünkü sürekli istek peşindeler ve Türk tarafının da vazgeçmeyeceği maddeleri kabul etmiyorlar, bu durumda nasıl bir anlaşma olabilir ki.”

Hüsamettin Hurşit:“50 yıldır aynı şeyler, halkta umut bırakmadılar”

“Kritik günlere gelindi. Asıl iş bundan sonra çetrefilleşecek. İşler bence çıkmaza girecek ve bu masa dağılacak. Ben 50 yıldır aynı şeyleri duyuyorum, halkta da umut bırakmadılar artık. Yıllardır aynı şeyleri duyuyoruz hep aynı, değişen hiçbir şey yok, olmayacak da. Türk tarafının da Rum tarafının da direttikleri noktalar var. Dönüşümlü başkanlık kabul edilirse belki bir ışık görülür ama Rum tarafının eşit şartlarda yönetime evet diyeceğini düşünmüyorum.”

Ali Özbilcik:“Masada bir uzlaşıya varılmayacak”

“Bu masada bir uzlaşıya varılmayacak ve bu iş burada bitmeyecek. Görüşmelerde Rum tarafının tavrını çok sert ve uzlaşmaz bulmuyorum ben, onlar da ılımlı bir yaklaşım içerisindeler. Ancak halkta çözüm olacağına dair inanç bırakmadılar. Bu işin ben kalıcı olarak çözümleneceğine inanmıyorum. Bizim çözebileceğimiz bir olay olmaktan çıktı Kıbrıs meselesi, bizim dışımızda daha birçok ülke de söz sahibi ve masaya dahil oluyor. Umarım her iki tarafın da lehine olacak bir sonuca varılır ama çok zor görünüyor.”

Salih Baflıoğlu:“Her iki taraf da kırmızı çizgilerinden ödün vermezse olmaz”

“Ben Cenevre’den bir anlaşmayla ayrılanacağını düşünmüyorum. Çünkü iki tarafın da vazgeçmeyeceği kırmızı çizgileri var ve taviz vermeyeceklerini ortaya koyuyorlar. Eğer bunlarda uzlaşılamayacaksa iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşma da olmayacak demektir. Rum tarafını baskıcı görüyorum, hep istiyor hiç vermiyor. Böyle bir anlaşmaya varılamayacak. Türk tarafı ise vazgeçmeyeceği hassasiyetlerine daha özen göstermeli ama öyle bir yaklaşım yok.”

Agu Bibi:“Şimdiye kadar olmadığım kadar umutluyum”

“Cenevre’de köklü bir çözüm üretilemese de bence şimdiye kadar gelinen aşamaların en olumlusu olması dolayısıyla da büyük ölçüde bir ilerleme sağlanmış olacak. Bir kısım görüşmelerin olumlu sonuçlanmayacağı görüşündeyken bir kısım da hala umutlu. Belki de şimdiye kadar hiç bu kadar yakınlaşma olmadığı için insanlarda da bir umut yeşerdi. Umarım her iki tarafında çıkarları gözetilerek, adaletli bir çözüm yolu bulunur ve bu iş bitirilir.”