Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri ezan yasağı açıklaması

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail'in, yasalaştırmaya çalıştığı hoparlörle ezan okunması yasağına ilişkin, "İsrail'in bu kararla attığı adım son derece tehlikeli ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi girişimlerinde daha önce görülmemiş bir gelişmeyi temsil etmektedir." dedi.

Sami Ebu Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısının, İsrail'in kenti Yahudileştirme girişimlerinden biri olduğunu belirtti.

"MÜSLÜMAN ÜLKELER SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ"

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), Mescid-i Aksa’nın Yahudilikle bir bağının olmadığı yönünde aldığı kararı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) de İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep ettiğini hatırlatan Hamas sözcüsü, şunları söyledi:

"Bu planların başarısız kılınması için her türlü çözüm yolunu kullanarak, çabamızı ortaya koyacağız. Ancak Müslüman ve Arap ülkeleri, Kudüs'teki İslam varlığı ve Müslümanların dini inançlarını yaşayabilme hakkının, uluslararası arenada teyit edilmesini de göz önünde bulundurarak, bu konudaki tüm sorumluluğunu üstlenmeli."

Tasarının, Kudüs'ün İslami kimliğinin müsadere edilerek, Yahudileştirilmesi bağlamında gündeme getirildiğine vurgu yapan Ebu Zuhri, "İsrail'in bu kararla attığı adım son derece tehlikeli ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi girişimlerinde daha önce görülmemiş bir gelişmeyi temsil etmektedir." diye konuştu.

"FİLİSTİNLİLER O GECE UYUMADI"

Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimine, Arap dünyasından gereken tepkinin verilmeyişine ilişkin ise Ebu Zuhri, "Bu durum, 'girişimin yaşandığı süreçte Arap siyasi arenasındaki iç karışıklıklar ve başka bir takım sebepler, olayın kınanması noktasında geç kalınmasına ve tıkanıklık hali yaşanmasına neden olmuştur' şeklinde açıklanabilir." yorumunu yaptı.

Ebu Zuhri, darbe girişimine tepki göstermek ve Türkiye halkının başarısına olan sevincini ifade etmek için meydanlara ilk inenlerden olduklarına dikkati çekerek, Filistin halkının özellikle de Gazzelilerin, girişimin başarısız olduğuna kani oluncaya dek o gece uyumadıklarını anlattı.

İsrail ile ilişkilerin normalleşme sürecini de değerlendiren Hamas sözcüsü, şunları kaydetti:

"Biz daima, işgalci İsrail ile ilişkilerde iyileşmenin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz ancak devletlerin iç işlerine ve siyasi kararlarına müdahil olmuyoruz. Hamas olarak da Türkiye ile ilişkilerimize öncelikli bir önem atfediyoruz. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki Türkiye, Filistin halkı için her zaman yardımlarını sunmuştur. Gelecekte de halkımıza, Filistin meselesine olan desteğini ve dayanışmasını artıracağını göreceğiz."

"Türkiye bölge ülkeleri arasında merkezi konuma sahip bir devlettir." diyen Ebu Zuhri, "Bu nedenle Türkiye'nin Filistin meselesine olan desteğini önemsiyoruz. Türkiye'nin verdiği siyasi ve ekonomik desteğin, Filistin halkının direnişinin güçlenmesi ve davasının başarıya ulaşmasına büyük katkı sağladığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.