Hamburg Kent Plancısı’nın Mağusa'yı ziyareti etti

Hamburg Kent Plancısı İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifinin konuğu olarak Mağusa’da temaslarda bulundu. Almanya Kıbrıs Elçiliği’nin İki Toplumlu Mağusa İnsiyatifi ile kurduğu temaslar sonucunda gözlem yapmak üzere Hamburg kenti Harburg Bölge Planlama Sorumlusu Jörg Heinrich Penner Kıbrıs’a davet edildi. Jörg Penner ile İnsiyatif üyeleri 23 Ocak Pazartesi günü bir dizi ziyarette bulundu. Pazartesi sabah Derinya’da Mağusa’nın Kıbrıs Rum Belediye Başkanı Alexis Galanos’a yapılan ziyaretin ardından öğleden sonra Kıbrıs Türk Belediye Başkanı İsmail Arter ile Mağusa’da görüşme gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerin ardından MASDER’de Mağusa kenti ile ilgili uzmanların da katılımı ile bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Daha sonra Almanya Elçisi’nin de katıldığı yemekli toplantıya geçildi.

Gerçekleşen toplantılarda, Belediye Başkanları Mağusa’nın bütüncül planlanması ve gelişimi için atılacak adımlara olumlu baktıklarını ayrı ayrı belirterek, bu yönde oluşturulacak ortak planlama yapılarının nasıl işleyebileceği konusunda farklı olasılıkları tartışma fırsatı buldular. İsmail Arter ile yapılan toplantıda İmar Birimindeki teknik personel de toplantıya katıldı. Burada yapılan istişarelerde özellikle altyapı gibi kentin ortak birimlerinin bütüncül düşünülmesi gerektiği vurgulanırken Belediye Başkanı Arter konuyu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ileteceğini ve ortak bir planlama biriminin oluşma olasılığını soruşturacağını belirtti.

Kent Plancıları, Mağusa İnisiyatifi, İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi ve Almanya Kıbrıs Elçiliğinden temsilcilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısında kentin turizm politikaları, ulaşım politikaları, Açık Maraş’a dair konut politikaları ve Suriçi’nin kentsel gelişim olasılıkları tartışıldı. Tartışılan kentsel politikaların geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için iki belediyenin destekleyeceği ortak planlama biriminin gerekliliği toplantıda vurgulandı.

Daha sonra Almanya Kıbrıs Elçisi Nikolai von Schoepff’un da katıldığı yemekli toplantıya geçildi. Toplantıda, Mağusa bölgesinin geleceği üzerine sohbet edildi ve Mağusa’nın barış sonrası üstlenebileceği farklı roller konuşuldu. Orta Doğu’da yaşanan yıkımların ardından yeniden inşa sürecinin gerçekleşeceği döneme dair senaryolar tartışılırken Mağusa’nın yeniden inşa süreçlerine öncülük eden bir merkeze dönüşmesi gibi olasılıklar ve Doğu Akdeniz Bölgesi turizm potansiyellerine yönelik merkez olma gibi potansiyeller tartışıldı. Konuk kent plancısı Jörg Penner yaptığı temaslar ile ilgili rapor hazırlayacağını ve neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğini belirtti.