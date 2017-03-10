Hamile diye hapse attılar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışırken tanışan Güney Afrikalı Emlyn Culverwell (29) ve Ukraynalı Iryna Nohai (27) bir süre sonra sevgili oldu. Ocak sonunda başkent Abu Dabi'de midesine giren kramplar nedeniyle doktora giden Nohai, hamile olduğunu öğrendi, ancak evlilik belgesi olmadığı için zinadan tutuklandı. Nohai'nin erkek arkadaşı Culverwell de aynı suçlamayla hapse atıldı.

SINIR DIŞI YA DA HAPİS

Yetkililer, iki sevgilinin ne kadar zamandır cinsel birliktelik yaşadığını soruşturuyor. Bunun ardından dava görülecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde zina yapanlar sınır dışı ediliyor ya da en az 1 yıl hapis cezası alıyor. Ülkedeki bir kilise, ceza almamaları için çifti evlendirme teklifinde bulundu, ancak mahkeme bunu reddetti.