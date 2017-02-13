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  3. Hamit Altıntop, Almanya'da 'haftanın futbolcusu' adayı
Hamit Altıntop, Almanya'da 'haftanın futbolcusu' adayı

Hamit Altıntop, Almanya'da 'haftanın futbolcusu' adayı

Altıntop, Dortmun maçında 90 dakika sahada kaldı ve galibiyet golünün de hazırlayacısı oldu

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Galatasaray'ın ara transferde serbest bıraktığı Hamit Altıntop, Darmstadt formasıyla Borussia Dortmund maçındaki performansıyla Budesliga'da 'haftanın futbolcusu' olmaya aday gösterildi.

Altıntop, Dortmun maçında 90 dakika sahada kaldı ve galibiyet golünün de hazırlayacısı oldu.

Hamit Altıntop dışında Hamburg'dan Nicolai Müller, Bayer Leverkusen'den Chicharito Hernandez ve Schalke 04'ten Leon Goretzka "haftanın futbolcusu" adayları arasında yer aldı

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