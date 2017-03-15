Hamitköy kanalizasyon sistemindeki sorun çözüldü

LTB Kanaliasyon Şubesi ekiplerinin, Hamitköy Hürriyet Sokak’ta “duyarsız kişi veya firmalar tarafından beton artığı dökülmek suretiyle” tıkalı olduğunu tespit ettiği merkezi kanalizasyon sistemine müdahale ederek sorunu çözdüğü belirtildi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ekipler yaptığı incelemede 110 m. uzunluğunda olan ana hattın 30. metresinde blokaj tespit etti.

Jet aracı ile yapılan müdahalede hat açılmayınca ekipler Hürriyet Sokak’a yeni boru döşeyerek bölgede ciddi çevre sorunu ile kokuya neden olan sorunu giderdi.

“SURLARİÇİ KANLI MESCİT SOKAK’TA DA AYNI DUYARSIZLIK”

Kanalizasyon Şubesi ekiplerinin, Lefkoşa Surlariçi’nde inşaat yapan bir firmanın da dün aynı “duyarsızlığı” gösterip Kanlı Mescit Sokak’ta bulunan kanalizasyon şebekesine çimento artığı boşalttığını tespit ettiği ifade edilen açıklamaya göre, bunun üzerine LTB Zabıta ekipleri ilgili firmaya ceza kesti.

ÖZKAYNAK: “DUYARSIZ DAVRANIŞIN BEDELİNİ LEFKOŞALILAR ÖDÜYOR”

LTB Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak, şehrin kanalizasyon şebekesinin sadece konutlardan çıkan atık suların taşınması için tasarlanan bir altyapı olduğunu belirterek, şebekeye atılan beton, çimento artığı, çöp ve bunun gibi malzemelerin sistemin tıkanması ve taşmalar neticesinde de yurttaş ve çevre sağlığı için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Özkaynak, “Hürriyet Sokak’taki olayda olduğu gibi sisteme yapılan kaçak beton dökümü işlemi çok ciddi sorunlar yaşanmadan ekibimizin tespitleri sonucunda yapılan müdahale ile önlendi. Bu duyarsız davranış sonucunda oluşan blokaj ancak ilgili sokaktaki altyapı sisteminin değişmesi ile mümkün olmuştur. Bu onarım LTB için yüksek maliyetlere sebebiyet vermiştir. Bu maliyet Lefkoşalılar’ın ödediği ücret ve vergilerdir. Bu tarz olaylarda bir/birkaç kişinin duyarsızlığını aslında tüm Lefkoşalılar ödemektedir. Herkes çevre sağlığını ilgilendiren bu konuda duyarlı davranmalıdır ve şebekeye yabancı madde atmamalıdır. Atanları görenler de olursa anında Alo 185 Hattı’na bildirmelerini tüm Lefkoşalılardan önemle rica ediyoruz” dedi.