Hamitköy’de 174 hane merkezi kanalizasyona bağlanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Hamitköy’de Anıttepe Caddesi’nin bir kısmı ile Kocaman ve Durmuş Bıyıklı Sokaklarının merkezi kanalizasyona bağlanması çalışmasında ilk ihaleyi sonuçlandırıldı.

LTB’den yapılan açıklamada, söz konusu cadde ve sokaklarda 174 hanenin merkezi kanalizasyona bağlanmasına olanak sağlayacak proje kapsamındaki ilk ihalenin, Boru ve Boru Aksamları İhalesi olduğu kaydedildi.

Necat ve Zorlu Ltd adına Şenol Coşar ile LTB adına Başkan Mehmet Harmancı’nın imza koyduğu sözleşmeye göre, 3 bin 256 metre boru ve boru aksamı 75 takvim gününde teslim edilecek.

Hamitköy’de 2 bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi oluşturulması öngörülen proje sayesinde, en çok sorun yaşanan Anıttepe Caddesi’nin bir kısmı ile Kocaman ve Durmuş Bıyıklı Sokaklarda yıl sonuna kadar kanalizasyon yatırımlarının tamamlanmasın hedeflendiği kaydedildi.

İhalenin finansmanı LTB ile TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından sağlanıyor.