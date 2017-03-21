Hamzaoğulları: "Dört ayda 860 kiralık taksi, 74 T izni verildi"

Gözde Süreç Sarı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün ulaşım, toplu taşımacılık, habercilik, Ercan Havalimanı ve Kooperatif Merkez Bankası konularının ele alındığı gündem dışı konuşmalar yapıldı.

HAMZAOĞULLARI: “KIRMIZI PLAKA KULLANANLARA CEZA KESİLİYOR”

İlk konuşmayı yapan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Toplu Taşımacılıkta Nereye Gidiliyor” konusunu işledi.

Plaka konusunun çözümlenemediğini söyleyen Hamzaoğulları, kayıtsız ve seyrüsefersiz araçların trafikte dolaştığını ve bunun çözümünün kolay olduğunu kaydetti.

Hamzaoğulları, beyaz plakaya geçiş sürecinin uzun süreceği ve ceza uygulanmayacağının söylenmesine rağmen kırmızı plaka kullananlara ceza kesildiğini savundu. Hamzaoğulları, dört ayda 860 kiralık taksi, 74 T izni verildiğine işaret etti.

Toplu taşımacılığa verilen yüzde 30 zammın uygulanıp, uygulanmayacağını soran Hamzaoğulları, yapılan çalıştayda sonuç maddelerinden birinin üniversitelerin toplu taşımacılıktan hizmet almasının teşvik edilmesini içerdiğini ancak bunun yapılmadığını savundu.

Hamzaoğulları, öğrenci taşımacılığının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınıp Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini söyledi.

Biray Hamzaoğulları, korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için sigorta sisteminde değişikliğe gidilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.