Hamzaoğulları: "Toplu taşımacılık çalıştaydan çıkan sonuçlar uygulanmıyor"

Arzu Köprülü - Rahme Çiftçioğlu

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, trafikte 70 bine yakın aracın seyrüseferiz dolaştığı bunun maliyetinin de yaklaşık 100 milyon TL olduğu bilgisinin kendilerine aktarıldığını söyledi.

Ülkede toplu taşımacılık çalıştayı yapıldığını ancak çalıştaydan çıkan sonuçların uygulanmadığını söyleyen Hamzaoğulları, genel kurul salonunda hükümetten kimse olmamasını eleştirdi.

Güncel konuşmaların ardından yazılı, sözlü ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorulara geçildi.

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını 13.30 sıralarında tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 20 Mart Pazartesi olacak.