Hani Türkiye, Güney Kıbrıs'ı tanımıyordu?

Erkek tenisinin ülkeler düzeyindeki şampiyonası Davis Cup’ta Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup’ta yer alan Türkiye, 3-5 Şubat tarihleri arasındaki birinci tur eşleşmesinde deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya gelecek.

2015’ten bu yana 2. Grup’ta mücadele eden millilerde kadro Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Anıl Yüksel’den oluşurken, kaptanlık görevini Haluk Akkoyun üstleniyor.

Lefkoşa’daki Ulusal Tenis Merkezi’nde sert zeminli kortta oynanacak serinin programı ise bugün gerçekleşen kura çekimi neticesinde belli oldu. Buna göre yarın (3 Şubat Cuma) serinin ilk tekler maçında Cem İlkel ile Petros Chrysochos, ikinci tekler maçında Marsel İlhan ile Menelaos Efstathiou kozlarını paylaşacak.

4 Şubat Cumartesi günkü çiftler maçında bir değişiklik olmadığı takdirde Altuğ Çelikbilek/Anıl Yüksel ikilisi, Petros Chrysochos/Eleftherios Neos tandemiyle karşılaşacak. Üç galibiyet alan takımın bir üst tura çıkacağı eşleşmenin son günündeki (5 Şubat Pazar) ilk tekler müsabakası Marsel İlhan ile Petros Chrysochos, ikinci tekler müsabakası ise Cem İlkel ile Menelaos Efstathiou arasında oynanacak.

Türkiye-Kıbrıs Rum Kesimi buluşmasının kazananı ikinci turda Tunus-İsveç maçının galibiyle eşleşecek.