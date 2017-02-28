Hapçılar cezaevinde

Devrim Demir

Alsancak’ta ele geçirilen 658 adet uyuşturucu madde içeren hapla ilgili tutuklanan 3 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan 8’er günlük ek tutukluluk süresi dolan Mete Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçekler, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

680 adet ithal ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, mahkeme emriyle, Alsancak’ta bir evde arama yaptıklarını anımsattı. Yapılan aramada 658 adet uyuşturucu madde içerdiği tahmin edilen extacy türü hap bulduklarını ifade eden Karam, evde bulunan Mete Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçekler’i suçüstü gereği tutukladıklarını kaydetti.

Karam, zanlılardan yapılan sorgulamada söz konusu hapları bir kişinin aracılığı ile 680 adet olarak ülkeye ithal ettiklerini kaydetti.

32 adet sattılar, 6 adet içtiler

Karam, zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde 680 adet hapın 32’sini sattıklarını, 6 âdetini ise içtiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Alınan 8 günlük sürede birçok kişiden ifade alındığını kaydeden Karam, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ve yargılanacakları güne kadar cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.