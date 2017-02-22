Hapları ithal eden aranıyor

Devrim Demir

Alınan ihbar üzerine hafta sonu Alsancak’ta ele geçirilen 658 adet uyuşturucu madde içeren hapla ilgili tutuklanan 3 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Hafta sonu tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Mete Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçekler, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlıların aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 8’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

680 adet ithal ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, hafta sonu mahkeme emriyle, Alsancak’ta bir evde arama yaptıklarını kaydetti. Yapılan aramada 658 adet uyuşturucu madde içerdiği tahmin edilen extacy türü hap bulduklarını ifade eden Karam, evde bulunan Mete Hallaçoğlu, Salihcan Aztekin ve Rebah Gerçekler’i suçüstü gereği tutukladıklarını kaydetti.

Karam, zanlılardan yapılan sorgulamada söz konusu hapları şuan ismi tesp,it edilen ancak henüz bulunamayan bir kişinin aracılığı ile 680 adet olarak ülkeye ithal ettiklerini kaydetti.

32 adet sattılar, 6 adet içtiler

Karam, zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde 680 adet hapın 32’sini sattıklarını, 6 âdetini ise içtiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Alınan 3 günlük sürede 10 kişiden ifade alındığını kaydeden Karam, zanlıların telefon dökümleri için gerekli yazışmaların beklendiğini kaydetti.

8 gün daha tutuklu kalacaklar

Polis çavuşu Erkan Karam, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek aranan şahısların ve kayıp emarelerin olduğunu ifade ederek soruşturma amaçlı 8’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.