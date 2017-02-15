Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçına sayılı günler kaldı. Futbolseverler Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçının ne zaman, nerede ve saat kaçta olacağını merak ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva karşı karşıya geliyor. Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı yarın 23.05’te İsrail’de gerçekleşecek. Hapoel Beer Sheva Beşiktaş karşılaşması Turner Stadı’nda olacak Tivibu 2’den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson’ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı yarın 23.05'te İsrail'de gerçekleşecek.

Athletic Bilbao- APOEL

Legia Warszawa – Ajax

Anderlecht – Zenit

Astra Giurgiu – Genk

Manchester United – St. Etienne

Villarreal – Roma

Ludogorets – Kopenhag

Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk

Olympiakos – Osmanlıspor

Gent – Tottenham Hotspur

Rostov - Sparta Prag

Krasnodar - Fenerbahçe

Mönchengladbach – Fiorentina

AZ Alkmaar – Lyon

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva

PAOK – Schalke