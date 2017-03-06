Harita Dairesi Değişiklik Yasası onaylandı

Rahme Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Meclis Genel Kurulu’nda TAK bütçesinin ardından Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşmesine geçildi.

Burada ilk olarak İdari, Kamu ve Salık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif tarafından okundu.

GÜLLE

Ardından söz alan CTP Milletvekili Ahmet Gülle, kamu reformunun önemine değindiği konuşmasında Harita Dairesi Yasası’nın yeni müşavirlikler yaratabileceğini anlattı.

Kamu reformuyla ilgili gereğinin neden yapılmadığını soran Gülle, CTP olarak bu konuda bir düzenleme yapılmadan, kamu reformuna yönelik istenç ortaya konmadan yeni müşavirlikler yaratacak herhangi bir yasa tasarısını desteklememe kararı aldıklarını söyledi.

Gülle, Harita Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasına olumlu baksalar da kamu reformu gündeme getirilmediğinden ötürü ret oyu vereceklerini söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Angolemli de onlar hükümetten kamu reformunu geçirmesini beklerken, hükümetin yeni müşavirlikler yaratacak icraatlara imza attığını söyledi.

Hükümetin böyle bir yasa tasarısıyla halkın önüne çıkmasını söylemlerde samimiyetsizliğin göstergesi olarak tanımlayan Angolemli, hükümetin iyileştirmeye dönük yasa çalışmalarından uzak durduğunu söyledi.

Angolemli, buna DAÜ’yü örnek verdi.

KAŞİF

Komite Başkanı Ahmet Kaşif de Angolemli’ye cevap olarak, “Komiteleri takip etseler çalışmaların nasıl gittiğini göreceklerdir” dedi.

Meclis’in esas mutfağının komiteler olduğunu, yasa çalışmalarını komitelerde yapıldığını anlatan Kaşif, DAÜ tasarısının komitelere geldiğini ve konuyla ilgili toplantılar yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.