Harmancı, ALGIM Özel Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nden bir grup öğrenci ve eğitmeni ağırladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, kabulde merkezin çalışmaları ve ülkedeki özel eğitimin son durumu görüşüldü.

Ziyarette ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir, Harmancı’ya 1. Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nde sergilenen eserlerden birini takdim etti.

Mehmet Harmancı, görüşmede yaptığı konuşmada, kendisine sunulan bu eseri belediye binasında sergilemekten mutlu olacağını söyled. Harmancı, özel eğitimde sanatın önemli bir yeri olduğunun altını çizdi.